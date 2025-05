GUIDA PER RICONOSCERSI NELLA NATURA

Note dell’editore (nella foto di copertina, l’autrice, l’esperta di pedagogia e didattica Raffaella Cataldo) _________

Questo libro è una guida per “riconoscersi natura”, un viaggio appassionante attraverso l’outdoor education, l’apprendimento esperienziale e i capovolgimenti pedagogici che ne derivano, fino ad approdare alla pedagogia della Selva e del Selvatico.

Educatori, insegnanti, genitori e tutti coloro che vogliono crescere nella consapevolezza di sé possono trovare, pagina dopo pagina, racconti di esperienze vissute, esempi di attività e strumenti concreti per scoprire cos’è il mentoring in natura, ribaltare il concetto di educazione, e approfondire la pratica della connessione profonda con la natura dentro e fuori di noi.



Il volume delinea un percorso per chiunque voglia sfilarsi gli occhiali dei nostri paradigmi culturali e di una “normalità” non più naturale. Compressione delle emozioni, corporeità negata e ambienti chiusi – “normali” nell’educazione che va per la maggiore – dissociano i bambini dal loro sé più profondo e vivido: è urgente riscoprire un tipo di apprendimento che restituisca ai nostri figli l’appartenenza al selvatico e dunque la connessione con la vita e un’autentica coscienza ecologica.



Abbiamo la capacità ancestrale di stare in natura, perché siamo natura: e quando la natura selvatica ci raggiunge e ci tocca, torniamo all’origine, connessi al Vivente che siamo.

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/raffaella-cataldo/outdoor-education-pedagogia-della-selva-e-del-selvatico-9791257000455-236883.html

Category: Costume e società, Cultura, Libri