L’ASSOCIAZIONE CODICI A CONGRESSO

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Da Roma l’Associazione dei Consumatori Codici, Centro per i Diritti del Cittadino, ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto, il segretario Ivano Giacomelli) ___________

“Il consumatore post-moderno e la crisi dei valori occidentali” al centro del IV Congresso Nazionale di Codici. Autorità ed esperti a confronto tra scenari macroeconomici, IA e diritti

“Il consumatore post-moderno e la crisi dei valori occidentali” è il titolo del IV Congresso Nazionale dell’Associazione Codici che si terrà dal 16 al 18 maggio 2025 a Frascati (Roma), presso l’Hotel Villa Mercede. In programma tre giornate di confronto, analisi e riflessione sui grandi cambiamenti economici e sociali che coinvolgono il consumatore.

La prima sessione, in programma venerdì 16 maggio alle ore 15, è dedicata allo scenario macroeconomico. Previsti un approfondimento del confronto-scontro tra G7 e Brics, ed una riflessione sugli scenari e sulle ricadute sul consumatore. In apertura spazio ai saluti dell’on. Adolfo Urso (Ministro delle Imprese e del Made in Italy) e Arnold Koopmans (Presidente del BEUC – The European Consumer Organisation). A seguire gli interventi di Ivano Giacomelli (Segretario Nazionale Codici), Giuseppe Dentice (Analista OSMED Istituto per gli Studi Politici S. Pio X), Roberto Isibor (Università Bocconi), Tiziano Marino (Analista CESI), Giovanni Barone (Head of International Research Network – Research Department Intesa Sanpaolo), Fabrizio W. Luciolli (Presidente Comitato Atlantico) e Marcello Spagnulo (Consigliere Scientifico Limes). Modera Gianandrea Gaiani (Direttore di Analisi Difesa).

Intelligenza artificiale e diritti dei consumatori è il tema della seconda sessione, prevista per sabato 17 maggio a partire dalle ore 9. I lavori si apriranno con il saluto dell’on. Nello Musumeci (Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare) e proseguiranno con gli interventi di Ivano Giacomelli (Segretario Nazionale Codici), Roberto Copia (Ivass), Andrea Sirotti Gaudenzi (Avvocato e Docente Universitario), Andrea Claudio Cosentini (Responsabile Data Science & AI Intesa Sanpaolo), Nicola Sotira (Responsabile CERT Poste Italiane), Giovanni Ferrari (Presidente Casa del Consumatore), Giuseppe Ambrosio (Segreteria Nazionale Codici), Antonella Votta (Segreteria Nazionale Codici) e Massimiliano Astarita (Comitato Nazionale Codici). Modera Giuseppe Iacono (Docente di processi di innovazione e competenze digitali).

L’ultima sessione, prevista per sabato 17 maggio a partire dalle ore 15, è dedicata alla lotta alla contraffazione, al Made in Italy ed alla domanda interna come strumento di crescita. Moderato da Antonio Lirosi (MIMIT – Direttore generale della Direzione generale per la proprietà industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi), il panel prevede gli interventi di Ivano Giacomelli (Segretario Nazionale Codici), Antonio De Cristofaro (Ten. Col. Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza), Roberto de Vita (Commissario Capo della Polizia di Stato – Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica), Rita Santaniello (Avvocato Studio Rödl & Partner), Ivo Ferrario (Direttore Comunicazioni e Relazioni Esterne Centromarca), Francesca Calovi (Public Policy Manager Amazon Italia), Marco Festelli (Presidente Confconsumatori), Antonio Tanza (Presidente Adusbef) e Manfredi Zammataro (Segreteria Nazionale Codici).

Sarà possibile seguire le tre sessioni in diretta streaming sul canale YouTube dell’associazione Codici:

I Sessione – Venerdì 16 maggio ore 15:00

“Lo scenario macroeconomico. Il confronto-scontro tra G7 e Brics, scenari e ricadute sul consumatore”

II Sessione – Sabato 17 maggio ore 09:00

“Intelligenza Artificiale e diritti dei consumatori”

III Sessione – Sabato 17 maggio ore 15:00

“Lotta alla contraffazione, Made in Italy e domanda interna come strumento di crescita”

Roma, 14 maggio 2025

