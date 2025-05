SARAH GAINSFORTH A LECCE VENERDI’ 16

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Lecce Città Pubblica ci manda il seguente comunicato (nella nostra foto, la giornalista e scrittrice Sarah Gainsforth) __________

Abitare la città. Incontri per una cittadinanza che include

In Italia la casa è diventata un privilegio. Un bene sempre più inaccessibile, trasformato in merce, sottratto al suo significato più profondo: essere luogo di vita, di relazioni, di stabilità.

In molte città, Lecce compresa, l’espansione degli affitti brevi e del turismo mordi e fuggi sta svuotando interi quartieri. Il centro storico si popola di valigie a rotelle, mentre le famiglie, i giovani e gli studenti faticano a trovare una casa in cui restare. La gentrificazione spinge ai margini chi non può permettersi i nuovi prezzi imposti dal mercato immobiliare. E intanto, manca un Piano Casa nazionale capace di affrontare con coraggio e visione questa emergenza abitativa.

È in questo contesto che nasce il ciclo di incontri Abitare la città, promosso da Lecce Città Pubblica: uno spazio di ascolto, analisi e confronto per pensare insieme a un abitare più giusto e più umano. Un percorso pubblico, che intreccia politica, desideri e diritti.

Il primo appuntamento è venerdì 16 maggio alle ore 19:00, al Teatro Koreja di Lecce, via Guido Dorso, con la presentazione del libro L’Italia senza casa della giornalista e ricercatrice Sarah Gainsforth. L’autrice dialogherà con Rita Miglietta e Silvia Miglietta.

L’Italia senza casa è un’indagine profonda sulla crisi abitativa: racconta come la casa sia divenuta un bene di lusso, come la logica della rendita abbia sostituito quella dei diritti, e come le città italiane stiano cambiando volto, allontanando chi non può permettersi di restare.

Sarà un’occasione per riflettere, per condividere esperienze e costruire alternative. Perché abitare la città non è solo una condizione materiale, ma un atto politico. E scegliere come farlo, insieme, è il primo passo verso una cittadinanza più inclusiva, più equa, più umana.

Category: Costume e società, Cronaca, Eventi, Politica