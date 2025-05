UN ARRESTO A BRINDISI PER SPACCIO

Report della Questura di Brindisi __________

La Polizia di Stato di Brindisi arresta un giovane per presunta attività di spaccio.

Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, della presunzione di non colpevolezza e della necessaria verifica dibattimentale, per quanto risulta allo stato attuale, salvo ulteriori approfondimenti e in attesa del giudizio, si comunica quanto segue.

La Polizia di Stato di Brindisi, nell’ambito di specifici controlli disposti dal Questore Aurelio Montaruli nel Capoluogo, finalizzati al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, nel pomeriggio del 9 maggio ha arrestato un giovane pregiudicato, del 2000, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e marijuana.

In particolare, personale della Squadra Mobile, con l’ausilio all’unità cinofila della Polizia di Frontiera di Brindisi, nel corso di una perquisizione domiciliare effettuata in un luogo nella disponibilità dell’arrestato, ha rinvenuto tre panetti di circa 50 grammi di hashish, e un contenitore con all’interno circa 20 grammi di marijuana.

In attesa del giudizio di convalida dell’arresto, alla luce dell’assenza di esigenze cautelari, l’uomo è stato rimesso in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.

Category: Cronaca