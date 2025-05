INDAGINE DELLA PROCURA DI BRINDISI SU TRUFFE ALLE ASSICURAZIONI AUTO

DINO TROPEA FRA ‘PUBBLICO’ E ‘PRIVATO’

di Cristina Pipoli ________ “La comunicazione è assolutamente importante, così come il supporto di chi vede in questi progetti, assolutamente senza scopo di lucro, la possibilità di far crescere gli appassionati. Sono un chiaro esempio di come la tecnologia possa essere impiegata al servizio della comunicazione per veicolare messaggi positivi, per aiutarci a trovare dei […]