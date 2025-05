BRILLANTE OPERAZIONE ANTIDROGA DELLA GUARDIA DI FINANZA AD ALLISTE

Report del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce __________

ontinua l’impegno delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Lecce nella prevenzione e contrasto dei fenomeni di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti, in linea con le direttive della locale Autorità Prefettizia.

Nella serata di ieri, i militari della Compagnia di Gallipoli con il prezioso supporto dei cani antidroga “Roma” e “Goran” del Gruppo di Lecce e dei militari delle dipendenti Tenenze di Casarano, Tricase e Leuca, hanno portato a termine un’operazione antidroga nel comune di Alliste.

L’intervento, coordinato dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha permesso di scoprire circa 1 kg. di cocaina, abilmente occultata all’interno di intercapedini ricavate nel pavimento, nei cassonetti delle tapparelle e in tubazioni interne dell’abitazione perquisita.

Lo stupefacente, in parte ancora confezionato in panetti all’ingrosso e in parte già suddiviso in dosi, è stato sottoposto a sequestro unitamente alla strumentazione necessaria per la preparazione e successiva immissione della droga sulla piazza di spaccio.

Durante le attività di perquisizione, inoltre sono stati rinvenuti un drone e un sistema di videosorveglianza per gestire in sicurezza l’attività criminale, nonché circa 10.000 euro in contanti, compresa una busta di oltre 10 kg. di monete, un orologio Rolex GMT Master II e un diamante, tutto sottoposti a cautela penale.

Le Fiamme Gialle gallipoline hanno sequestrato anche quattro smartphone, due tablet e altri dispositivi, tutti ora al vaglio degli esperti per un’accurata analisi forense utile per il prosieguo delle attività investigative.

Sentita l’Autorità Giudiziaria inquirente, i militari hanno proceduto all’arresto dei tre soggetti accusati di detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, in concorso tra loro, tradotti nella Casa Circondariale di Lecce.

L’operazione rientra nel più ampio dispositivo di contrasto ai traffici illeciti messo a punto dalla Guardia di Finanza di Lecce ed evidenzia il costante impegno nell’azione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, per la salvaguardia della legalità e la tutela della salute dei cittadini.

Nulla osta A.G.: concesso ___________

Category: Cronaca