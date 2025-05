DOV’E’ LA VITTORIA?

(Rdl) __________ Povero Lecce, che si è ficcato “in una situazione complicata”, tanto per usare un eufemismo! Intanto, non è più padrone del proprio destino e, oltre a vincere le prossime due partite, deve sperare che non facciano altrettanto le dirette concorrenti per non retrocedere. Ora, vincere le prossime due partite, una parola…

Il Lecce non vince una partita dal 31 gennaio scorso, 1 – 3 a Parma, l’ultima con Dorgu in squadra, anche se quella sera non fu schierato a titolo precauzionale, prima della cessione al Manchester United (nella foto, il suo saluto ai tifosi giallorossi presenti al Tardini), e anche quest’ultimo particolare da solo spiega tante cose…

L’ultima vittoria al Via del Mare risale addirittura al 15 dicembre, 2 – 0 al Monza.

Detto tutto questo per dovere di cronaca, rimane la speranza, certo. Bisogna crederci. Se non altro perché nel calcio può sempre succedere di tutto.

Ci crede Marco Giampaolo, che pochi minuti fa, nella consueta conferenza stampa della vigilia, ha definito l’incontro di domani domenica 18, al Via del Mare, ore 20.45, “cruciale”, ed ha poi aggiunto: “Farò il possibile e l’impossibile per salvare il Lecce”, specifcando:

“Adesso è inutile voltarsi indietro. Adesso la cosa più importante è vincere la partita di domani, la partita più importante dell’anno. E poi vediamo che succede”.

