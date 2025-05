UOMO DI CAMPI SALENTINA FERITO DA UN COLPO DI PISTOLA AL COLLO E LASCIATO AL PRONTO SOCCORSO IN GRAVI CONDIZIONI. AL VITO FAZZI GLI SALVANO LA VITA CON UN DELICATO INTERVENTO PERFETTAMENTE RIUSCITO

(e.l.) ___________ Un uomo di 44 anni, di Campi Salentuna, incensurato, è rimasto ferito ieri pomeriggio, secondo quando è trapelato, a Casalabate, marina di Lecce, da un colpo di pistola al collo. E’ stato portato al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi in gravi condizioni in auto, accompagnato da un conoscente, che subito dopo ha fatto perdere le proprie tracce. Indagini della Polizia di Stato in corso.

Questa mattina dall’Asl di Lecce si è appreso che al Pronto Soccorso del Vito Fazzi – diretto dalla Dottssa Marinella Marrazzi – è stata riscontrata emorragia grave e lesione del polmone sinistro.

L’uomo è stato sottoposto in emergenza a drenaggio di emotorace sinistro e ad intervento vascolare di ricostruzione dei vasi del collo che erano stati lacerati dal proiettile.

L’intervento, effettuato dai chirurghi vascolari professor Marone e dottor Leo, insieme all’otorinolaringoiatra dottor Arra ed all’équipe anestesiologica composta dalla dottoressa Madia, dalla dottoressa Mazzotta e dalla dottoressa Epifani, è stato completato con successo.

Il paziente è stato trasferito in buone condizioni in Terapia intensiva per monitoraggio.

