PASSA L’ISTITUZIONE DEI COMITATI DI QUARTIERE VOLUTA DALLA MAGGIORANZA DI PALAZZO CARAFA: I RAPPRESENTATI DEI CITTADINI SARANNO NOMINATI DAI PARTITI. LA PROTESTA DELL’OPPOSIZIONE

L’ottava commissione consiliare Statuto di Palazzo Carafa, presieduta da Maurizio Botrugno, ha votato, questa mattina, il nuovo Regolamento dei Comitati di quartiere. E’ stato approvato all’unanimità dai presenti, con l’opposizione che ha abbandonato l’aula al momento del voto.

“I Comitati di quartiere, introdotti in Statuto da una nostra proposta di delibera consiliare, diventano finalmente una realtà – dice il sindaco di Lecce, Adriana Poli Bortone – Se la minoranza vorrà impedire ad una parte della popolazione di rappresentare il 40 per cento nei Comitati si assumerà una responsabilità politica di non poco conto”.

L’assessore delegato a Quartieri e Organismi di partecipazione, Maria Gabriella Margiotta, esprime soddisfazione perchè, evidenzia, “finalmente sarà possibile attivare un istituto di partecipazione così importante per il raccordo tra i cittadini e l’istituzione. Un organismo

che finalmente vede la luce dopo sette lunghi anni di immobilismo. La scelta di procedere all’elezione cosiddetta di secondo grado, dovuta all’indisponibilità di risorse a causa della manovra finanziaria di rientro che sta impegnando il Comune di Lecce, è stata prevista dalla

legge Del Rio, approvata nel 2014 dal centrosinistra. Pertanto, ci meraviglia l’atteggiamento dell’opposizione, che ha abbandonato l’aula al momento del voto”. ____________

