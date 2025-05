APPELLO A NON ABBANDONARE I GATTI

Riceviamo e volentieri pubblichiamo ________

ABBANDONARE GLI ANIMALI È UN REATO. NON UN GESTO DI PIETÀ, MA UN CRIMINE.

Dacci la Zampa OdV, l’associazione che gestisce la colonia felina del Cimitero di Lecce, e ATA-PC

LECCE, l’associazione responsabile del servizio di soccorso felino per conto del Comune di Lecce,

lanciano un appello alla cittadinanza: fermatevi!

Negli ultimi giorni si è registrato un preoccupante aumento di cuccioli di gatto abbandonati

all’interno del Cimitero Monumentale di Lecce.

Questo gesto non solo è profondamente crudele e irresponsabile, ma costituisce un reato penale sanzionabile, come previsto dall’art. 727 del Codice Penale.

Tiziana Primiceri, referente della colonia felina del Cimitero di Lecce e presidente dell’associazione “Dacci la Zampa OdV”, dichiara quanto segue:

“Sento il dovere di rivolgere un appello accorato a tutta la cittadinanza: non abbandonate!

Ogni anno, soprattutto nei mesi estivi, ci troviamo a fronteggiare un numero crescente di

abbandoni.

L’abbandono di animali è un atto vile, che condanna creature indifese a morte certa: il cimitero non è un rifugio sicuro. È un ambiente popolato da predatori naturali come volpi e uccelli rapaci, da altri gatti territoriali, dal traffico veicolare e da condizioni ambientali ostili. Inoltre, senza le necessarie cure veterinarie, i cuccioli abbandonati sono esposti a malattie e infezioni che li portano a una lenta e dolorosa fine.

La colonia felina del cimitero di Lecce è quotidianamente seguita e monitorata dai volontari, e

sappiamo bene quali possono essere le tragiche conseguenze dell’abbandono.

Ogni gesto irresponsabile mette a repentaglio la loro vita e compromette l’equilibrio faticosamente costruito nella colonia.

L’abbandono è un reato. Ma è anche, e soprattutto, un atto di profonda crudeltà verso esseri

indifesi.

Proteggere i gatti significa prendersi cura di una parte del nostro patrimonio urbano e affermare

valori di rispetto, civiltà e responsabilità collettiva.

Non abbandonate. Scegliete la responsabilità.”

Si ricorda ai cittadini che l’area è videosorvegliata e che, come da prassi, ogni abbandono viene

denunciato alle autorità competenti.



Ecco le parole della dott.ssa Primula Meo, presidente dell’associazione ATA-PC LECCE:

“L’abbandono dei gatti è una ferita aperta nella nostra società che richiede un cambiamento

profondo nelle nostre abitudini e valori. Solo attraverso l’educazione, la responsabilità e l’impegno collettivo possiamo sperare di ridurre questo fenomeno e garantire una vita dignitosa a tutti gli animali. È fondamentale promuovere una cultura dell’adozione responsabile, educando le persone sulle reali necessità degli animali e sull’impegno a lungo termine che comporta la loro cura. Inoltre, è essenziale sensibilizzare la popolazione sull’importanza della sterilizzazione per prevenire la sovrappopolazione e, quindi, l’abbandono”.



Chiediamo la collaborazione di tutti per vigilare e segnalare comportamenti sospetti.

Non chiudiamo gli occhi. L’abbandono non è una soluzione. È una condanna

Category: Costume e società, Cronaca, Riceviamo e volentieri pubblichiamo