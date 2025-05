CHE FICO! FESTA DEL CIBO CONTADINO A ZOLLINO GIOVEDI’ 22 MAGGIO ALLE 18.30

“FICO! FILIERA CORTA E CIBO CONTADINO” : una festa dedicata ai piccoli produttori locali e al cibo biodiverso

“Mangiare è un atto agricolo”, scriveva Wendell Berry, una frase semplice ma potente, che ci ricorda come ogni scelta alimentare sia anche una scelta ecologica, sociale e culturale.

Con questo spirito nasce “Fico!”, evento a cura dell’associazione Salento Km0 giunto alla sua seconda edizione, pensato per riconnettere le persone alla terra, ai suoi frutti e a chi li coltiva con cura e rispetto. Un’occasione per celebrare l’agricoltura contadina e la biodiversità alimentare, ma soprattutto per sostenere i piccoli produttori locali del circuito etico Salento Km0: una comunità che ogni giorno pratica un’agricoltura agroecologica, recupera terreni abbandonati, custodisce antiche varietà e difende una cultura alimentare millenaria.

La manifestazione offre un ricco programma di attività che intrecciano riflessione, arte e convivialità, con l’obiettivo di promuovere una nuova narrazione del mondo rurale, autentica, partecipata e radicalmente sostenibile.

Si inizia alle 18:30 con l’apertura degli stand del “Mercato biodiverso”, con agricoltori e artigiani locali. Alle 19:00 sarà inaugurata la mostra fotografica “A Fuoco Lento – Salento Death Valley”, con una selezione delle opere di Gabriele Albergo a cura di Andrea Laudisa, una narrazione punk sulle tradizioni meridionali osservate con uno sguardo crudo, irriverente e pieno di contrasti. Contemporaneamente Roberto Aloisio curerà il talk “Dall’orto alla tavola”: consigli pratici di orticoltura naturale. Alle 20:00 spazio alla riflessione con un dialogo tra Benjamin Capuzzello e alcune protagoniste di “Gramigna – l’orto delle donne”, progetto ecofemminista nato a Noci. Alle 21:00 Francesca Casaluci curerà l’installazione “A futura memoria” incentrata su semi e storie tramandate nel tempo. Infine la serata si concluderà con lo spettacolo musicale “Baraonda – world jam music” a cura di Alessandro Chiga e Samuel Mele, che si esibiranno con Emmanuel Ferrari alla fisarmonica e tanti altri artisti locali. Durante la serata l’Osteria biodiversa del To Kalò Fai proporrà piatti a base di prodotti locali.

Appuntamento in via Repubblica 22 a Zollino, per info: 329 8120306

Info

info@salentokm0.com

