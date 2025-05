ARRESTATO GIOVANE SALENTINO PER AVER AGGREDITO E FERITO UN COETANEO

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________

Un giovane 31enne salentino, è stato arrestato dai Carabinieri e sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari poiché ritenuto presunto responsabile di violenza privata e lesioni personali aggravate ai danni di concittadino 34enne.



i fatti si sono verificati nel piccolo centro salentino di Miggiano, dove, nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione di Specchia, coadiuvati dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Tricase, hanno arrestato un 31enne, già noto, poiché ritenuto presunto responsabile di violenza privata e lesioni personali aggravate ai danni di un 34enne del posto, anch’egli già noto.

Il provvedimento scaturisce da una tempestiva ed approfondita attività info-investigativa che i militari dell’Arma, coordinati dalla Procura della Repubblica di Lecce, hanno condotto nell’immediatezza dall’acquisizione della notizia di reato.

Solo poche ore prima, infatti, gli investigatori erano intervenuti presso l’abitazione della vittima che aveva riferito di essere stata aggredita fisicamente da uno sconosciuto. A seguito di tale aggressione l’uomo è rimasto gravemente ferito tanto da dover ricorrere alle cure mediche. Trasportato presso il Pronto Soccorso dell’ospedale “G. Panico” di Tricase, gli è stata diagnosticata una prognosi superiore a 30 giorni.

Indispensabile per l’individuazione del presunto autore è stata l’acquisizione e l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona che hanno permesso una prima ricostruzione dell’evento delittuoso. Una successiva perquisizione domiciliare, effettuata dai militari presso l’abitazione del presunto responsabile, ha permesso di rinvenire indumenti ancora sporchi di sangue. Il tutto è stato quindi sottoposto a sequestro per le successive analisi e comparazioni.

L’aggressione sarebbe presumibilmente legata a futili motivi legati probabilmente a debiti per la compravendita di stupefacente.

Al termine delle operazioni il giovane è stato arrestato e, come disposto dal P.M. di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce che conduce le indagini, sottoposto alla misura cautelare personale degli arresti domiciliari.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano tutti nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai reati contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 21.05.2025.

