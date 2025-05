GIOVANE PREGIUDICATO SALENTINO FINISCE IN CARCERE ACCUSATO DI FURTI A DOMICILIO E RAPINE A SUPERMERCATI

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ________

Sottoposto alla misura preventiva della Sorveglianza Speciale con l’obbligo di soggiorno, viene arrestato dai Carabinieri perché ritenuto il presunto responsabile di svariati furti perpetrati in vari comuni salentini, nel periodo dicembre 2024 – gennaio 2025, ai danni di abitazioni private ed attività commerciali. Per l’uomo si sono aperte le porte della Casa Circondariale di Lecce.

Nel primo caso i fatti si sono verificati nel pomeriggio di ieri ad Aradeo dove, i Carabinieri della locale Stazione, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di applicazione della misura cautelare in carcere, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Lecce, nei confronti di un 30enne residente in un comune del basso Salento. L’ipotesi accusatoria da cui l’uomo si dovrà difendere, è quella di furto aggravato in concorso e violazioni delle prescrizioni inerenti la misura preventiva della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno cui lo stesso era da tempo sottoposto.

Il provvedimento è il risultato di un’attenta e accurata attività di indagine caratterizzata dall’analisi delle immagini di videosorveglianza, riconoscimenti fotografici e riscontri vari che hanno consentito agli investigatori di individuare e identificare il giovane quale presunto autore di ben 6 furti aggravati. Gli episodi fanno riferimento a 3 eventi commessi nel mese di dicembre 2024 ai danni di 3 abitazioni private, situate nei comuni di Seclì e Aradeo ed altri 3 avvenuti nel mese di gennaio, ai danni di altrettanti supermercati ubicati nei comuni di Aradeo e Cutrofiano.

Attraverso la sua condotta delittuosa, l’uomo, utilizzando i metodi più disparati, sarebbe riuscito ad intrufolarsi, in momenti diversi, in tre abitazioni da cui avrebbe asportato elettrodomestici, tra cui televisori e computer portatili, nonché attrezzi per il giardinaggio come decespugliatori e tagliaerba.

Nel mirino del presunto autore sono finiti anche tre supermercati situati nei comuni di Aradeo e Cutrofiano. In tali circostanze il 30enne si sarebbe introdotto all’interno dei rispettivi depositi riuscendo ad asportare generi alimentari e alcolici per un valore complessivo di oltre un migliaio di euro.

Al termine delle formalità, in ottemperanza al provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, il giovane, che già era sottoposto alla misura preventiva della Sorveglianza Speciale con Obbligo di Soggiorno, è stato condotto presso la Casa Circondariale “Borgo San Nicola” di Lecce.

È importante sottolineare che i procedimenti si trovano tutti nella fase preliminare e che le eventuali colpevolezze in ordine ai reati contestati dovranno essere accertate in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.

Lecce, 21.05.2025.

