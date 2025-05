CONTROLLI DI POLIZIA A LECCE CITTA’

Report della Questura di Lecce __________

Nell’ambito delle strategie condivise in sede di Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore della Provincia di Lecce dr. Giampietro LIONETTI ha predisposto per la serata di ieri specifici servizi straordinari di controllo del territorio nel centro storico e nella zona della stazione ferroviaria.

Le attività hanno riguardato non solo il controllo del territorio, l’identificazione di persone appiedate e di avventori di locali, ma anche la prevenzione dei reati predatori e i controlli amministrativi agli esercizi commerciali e sono stati intensificati nelle zone ad alta frequentazione giovanile e nei pressi di attività commerciali con pattuglie automontate e appiedate in tutta la città di Lecce.

La Polizia di Stato, coadiuvata dalla Polizia Locale, ha proceduto al controllo amministrativo di 10 esercizi commerciali, di cui 5 sanzionati a vario titolo per violazioni amministrative tra cui occupazione di suolo pubblico e vendita di alcolici in vetro dopo le ore 22.

Durante il servizio sono state identificate 174 persone e controllati 46 veicoli.

Lecce, 23 maggio 2025

