LA TRAGICA MORTE PER UN MALORE IMPROVVISO DI GIUSEPPE GRECO, CAMPIONE DI PESCA SPORTIVA, “ragazzo buono che in qualsiasi momento ti trovava sempre la soluzione ad ogni problema”

(e.l.) __________ Giuseppe Greco, 40 anni, di Lizzanello, è morto per un malore improvviso il 19 maggio. Aveva accusato un dolore al petto e per questo si era recato al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi, da cui era stato dimesso dopo un controllo. Poco dopo, il decesso in casa sua. La compagna ha presentato un esposto – denuncia ai magistrati. La Procura della Repubblica di Lecce ha aperto un’indagine.

La Federazione Nazionale lo ha ricordato così sul suo sito web:

“Il Comitato di Settore Pesca di Superficie, insieme al Consiglio Federale e a tutta la Federazione piangono la scomparsa prematura dell’atleta Giuseppe Greco. Agonista d’esperienza di pesca con canna da riva, presente più volte in nazionale sin dal 2013, ha contribuito al raggiungimento di numerosi successi del Team Italia”.

Da quando, questa mattina, si è diffusa la notizia, sono già tanti i messaggi di cordoglio e affetto sui social di conoscenti e amici:

“Giuseppe mio cosa ci hai combinato…Non ho parole credimi…

E’ stato tutto così veloce senza capire neanche il perchè…voglio ricordarti così pazzo ma molto buono e tranquillo…un ragazzo buono un ragazzo che in qualsiasi momento ti trovava sempre la soluzione ad ogni problema…un’ Amico e un pescatore che chi non ti conosce non puo mai capire che persona eri..sarai sempre nei nostri cuori…

Porteremo tutti noi della LENZA SALENTINA il tuo nome in alto…ciao Giuseppe”

