LA SALVAGUARDIA E LA CURA DEL SUOLO E DEL VERDE PUBBLICO COME PRIORITA’ FONDAMENTALI. SE NE DISCUTE IN UN INCONTRO CON IL PROFESSOR PAOLO PILERI A LECCE DOMENICA 25

Nel pomeriggio di domenica 25 maggio, a partire dalle 16:30, presso la Biblioteca Bernardini di Lecce, il Coordinamento per gli alberi e il verde urbano di Lecce assieme al gruppo di letture Rosantina campagna del Sud presentano il libro “Dalla parte del suolo” di Paolo Pileri in dialogo con Pasquale Bonasora, presidente nazionale di LABSUS – Laboratorio per l’attuazione del principio di sussidiarietà, che ha già favorito in numerosi comuni italiani la collaborazione attiva e responsabile tra le amministrazioni e i cittadini nella gestione di beni pubblici e la promozione di politiche dal basso, e Cleidiane Pinheiro, referente dell’Università Popolare per l’Interazione, che promuove, tra le altre cose, lo scambio tra i diversi paesi di saperi e pratiche sostenibili per la conoscenza e il rispetto dell’ambiente e dei diritti dei popoli.



Si tratta di un incontro divulgativo e conviviale, in cui sarà possibile degustare un caffè o delle torte artigianali, discutendo di consumo di suolo, sostenibilità e democrazia partecipata e condividendo buone pratiche.



Paolo Pileri insegna “Usi del suolo ed effetti ambientali” al Politecnico di Milano.

Si occupa, oltre che di suolo e del suo consumo, anche di pianificazione di linee lente ciclabili e camminabili. È membro del comitato scientifico del rapporto nazionale sul consumo di suolo di ISPRA e ideatore del progetto di territorio “VENTO” (www.cicloviavento.it), dorsale cicloturistica tra Venezia e Torino.



L’opera “Dalla parte del suolo. L’ecosistema invisibile”, edita da Laterza nel settembre 2024, contribuisce in maniera fondamentale all’ampliamento della consapevolezza ecologica e alla conoscenza della priorità della salvaguardia e cura del suolo, quale chiave fondamentale per affrontare la crisi ambientale contemporanea.



La presentazione di Paolo Pileri e del suo “Dalla parte del suolo” rientra in una collana di iniziative aperte al pubblico per la divulgazione e sensibilizzazione culturale e ambientale ideate da Rosantina campagna del Sud e dal Coordinamento per gli alberi e il verde urbano di Lecce, quale estensione delle attività regolari del gruppo di lettura e delle azioni per l’ecologia urbana del Coordinamento, in una collaborazione già collaudata in altre fortunate occasioni (presentazione dello scrittore Antonio Moresco e del suo “Canto degli alberi”; dialogo con il Prof. Luigi Sani esperto di gestione del rischio arboreo e la cura degli alberi in città; presentazione del collettivo A Sud con “Le Parole giuste” e altro).

