LAZIO – LECCE, PARTITA DECISIVA, COME LE ALTRE DELLE DIRETTE CONCORRENTI PER LA SALVEZZA, DOMENICA 25 ORE 20.45

(Rdl) ___________

“Noi non abbiamo alternative, o ne abbiamo pochissime. Dobbiamo fare la partita senza guardare gli altri. Giocare in funzione degli altri risultati è sbagliato, significa che sei poco concentrato sulla tua partita”.

Da Roma, dove la squadra è in ritiro da tre giorni, questo pomeriggio Marco Giampaolo ha rilasciato alcune dichiarazioni in un video diffuso dalla società.

“Se il campionato si fosse concluso domenica scorsa saremmo allo spareggio. A bocce ferme significa che siamo tutte lì. Bisogna avere equilibrio. Sappiamo di affrontare una squadra molto forte e non dobbiamo fare favori a nessuno, dobbiamo rendere la vita difficile a tutte le squadre che lottano per il nostro stesso obiettivo”.

E ho detto tutto. Il resto, tutto il resto, lo dirà il campo, anzi: i campi, dell’Olimpico e quelli delle altre partite dove si gioca per restare in serie A, rigorosamente in contemporanea.

Domenica notte di passione. Lecce aspetta e spera.

Category: Sport