NELLA NOTTE OPERAZIONE DI CONTROLLO DEL TERRITORIO DEI CARABINIERI A LECCE

Report del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce ___________

CARABINIERI: LOTTA ALLE PIAZZE DI SPACCIO E SICUREZZA STRADALE.

I CARABINIERI SEGNALANO 2 SALENTINI PER STUPEFACENTI.



Lotta alle piazze di spaccio e controlli straordinari del territorio al fine di garantire la sicurezza dei cittadini ed il rispetto delle normative vigenti.

Sono stati questi gli obiettivi del servizio portato a termine nella serata di ieri dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Lecce.

A conclusione di tale specifico servizio, gli uomini dell’Arma hanno segnalato alla competente Autorità Giudiziaria un 49enne leccese ed un 26enne otrantino ma che di fatto domicilia nella città barocca. Entrambi già noti sono ritenuti presunti responsabili di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il primo dovrà inoltre rispondere di violazioni degli obblighi imposti dall’A.G..

Nel primo caso si tratta di un uomo che appunto, in violazione agli obblighi inerenti la misura cautelare personale degli arresti domiciliari cui lo stesso da tempo era sottoposto, è stato sorpreso dai Carabinieri fuori dalla propria abitazione. Alla vista dei militari ha assunto un atteggiamento che ha destato particolarmente la loro attenzione tanto da indurli ad approfondire i controlli sottoponendolo a perquisizione personale. Nel corso delle operazioni lo stesso è stato trovato in possesso di circa 6 gr. di sostanza presumibilmente stupefacente del tipo cocaina, già confezionata in dosi e potenzialmente destinata ad possibile attività di spaccio.

Nella seconda circostanza, invece, il controllo ha interessato un giovane che i Carabinieri hanno notato aggirarsi a piedi lunga una pubblica via, in una zona già sotto la lente di ingrandimento degli investigatori proprio perché frequentata da persone dedite all’attività illecita di spaccio. Sottoposto a perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di 1 grammo di analoga sostanza, del tipo cocaina, che lo stesso teneva occultata all’interno di un pacchetto di sigarette nella tasca dei pantaloni. I militari hanno così deciso di approfondire i controlli estendendo le operazioni di perquisizione presso il domicilio del giovane. L’intuito investigativo ha dato ragione agli operanti tanto che, all’interno di un pensile della cucina, i Carabinieri hanno rinvenuto ulteriori 10 grammi della stessa sostanza oltre a materiale vario per il confezionamento.

In entrambi i casi il tutto è stato sottoposto a sequestro.

Non solo lotta alle piazze di spaccio ma anche controlli alla circolazione stradale. In tale contesto operativo sono stati effettuati posti di controllo sulle principali arterie che collegano il capoluogo salentino ai comuni limitrofi. Nel complesso sono state controllate oltre 50 persone ed oltre 40 mezzi, uno dei quali sottoposto a sequestro amministrativo perché senza la prevista copertura assicurativa di responsabilità civile verso terzi. Comminate sanzioni amministrative per migliaia di euro.

Si evidenzia che tutti i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contradditorio tra le parti.

Lecce, 24.05.2025.

Category: Cronaca