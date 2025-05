ADDIO A GIUSEPPE COLELLA DELLO STORICO BAR SANTA MARIA DI LECCE

(g.p.) ___________ Non stava tanto bene da tempo, ciò nonostante ieri mattina, domenica 25 maggio, era al lavoro, al suo storico bar Santa Maria, su via Colonnello Costadura angolo via Gabriele D’Annunzio. Poi si è sentito male ed è stato subito portato dal 118 al Pronto Soccorso dell’ospedale Vito Fazzi. Non si è più ripreso ed è morto poco dopo il ricovero. Aveva 57 anni.

Una persona di straordinaria umanità. Sempre pronto ad accogliere gli avventori del suo locale, che non considerava clienti, bensì amici, di più, come se fossero di famiglia, facedoli sentire come a casa. Che fossero conosciuti da tempo, o turisti di passaggio da un vicino b&b. Che fossero illustri professionisti, o umili cittadini, a tutti dava la sua disponibilità, tutti faceva sentire importanti. Che fossero grandi, o piccoli.

La scorsa estate una bambina figlia di turisti torinesi per una settimana circa la mattina passava da lui a fare colazione insieme ai genitori, prima di andare al mare. Scoprirono la passione in comune – lui e la bambina – per i ritmi latini, la musica sudamericana e Giuseppe se la coccolava. L’ultimo giorno lei gli fece un disegno di quando avevano improvvisato passi di danza e glielo regalò quale commiato, con la promessa di rivedersi la prossima estate. A Giuseppe brillarono gli occhi di commozione.

Category: Cronaca