DRAMMATICO INCIDENTE STRADALE, MORTO GIOVANE DI MESAGNE

NOVITA’ EDITORIALI / “Per volere degli dei”, LA GALLIPOLI DI ALESSANDRO PERRONE

di Raffaele Polo __________ “Per volere degli Dèi”: è dedicato alla storia di Gallipoli il libro che segna l’esordio nella narrativa per Alessandro Perrone e che sarà presentato in anteprima il prossimo 7 giugno ore 20 nella cittadina jonica, nella Chiesa di San Giuseppe e della Buona Morte, in via Antonietta De Pace,99. Dopo i […]