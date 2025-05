CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE NEL SETTORE DELLE STRUTTURE TURISTICHE

Comunicazione istituzionale della Prefettura e della Guardia di Finanza di Lecce _________

Com’è noto, questa Prefettura pone particolare attenzione alle iniziative tese alla diffusione della cultura della legalità, anche in campo economico, ed alla prevenzione e contrasto di ogni forma di irregolarità, specie per quanto concerne i fenomeni dell’evasione fiscale e del sommerso nel settore della ricettività extra-alberghiera, suscettibili di alterare il mercato.

In tale quadro, congiuntamente alla Guardia di finanza, all’Agenzia delle Entrate e ad alcuni Comuni della Provincia salentina, è stata promossa un’articolata e sinergica azione tesa a tutelare il settore delle locazioni turistiche e garantire il rispetto delle norme.

Nella giornata di ieri 29 maggio u.s., presso questa Prefettura, è stato presentato, nel corso di una seduta dedicata del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il documento che riporta le linee d’azione congiunte e le modalità operative per prevenire e contrastare i fenomeni di evasione ed elusione fiscale anche ai fini dell’imposta di soggiorno, connessi al settore immobiliare.

In tale contesto, fondamentale è la partecipazione di alcuni attori istituzionali del territorio salentino quali i Comuni di Lecce, Porto Cesareo, Otranto e Gallipoli che, coinvolti in via sperimentale, grazie ad un sinergico interscambio di dati con la Guardia di finanza e l’Agenzia delle Entrate, potranno monitorare al meglio il flusso turistico anche ai fini del corretto versamento della c.d. ‘tourist tax’.

L’iniziativa, in linea tra l’altro con i dettami normativi introdotti dalla legge 191/2023 (Legge di bilancio 2024) tende a realizzare una standardizzazione relativa alla regolamentazione della sicurezza nelle locazioni turistica e degli affitti brevi nel territorio nazionale.

In tale ambito, nel corso dell’imminente stagione estiva, su impulso dell’Autorità Prefettizia, verranno programmati interventi congiunti tra la Guardia di finanza e la Polizia Municipale, anche al fine di verificare il rispetto dei requisiti igienico-sanitari imposti dalla legge in materia di ‘sovraffollamento degli alloggi’.

Contrastare l’evasione significa contribuire al processo di ripresa e di rilancio dell’economia del Paese e favorire una più equa ripartizione del prelievo impositivo tra i cittadini (“pagare tutti per pagare di meno”).

Lecce, 30 maggio 2025

IL CAPO DI GABINETTO

M. Sergi

Agli organi di stampa

Category: Costume e società, Cronaca