FINANZIAMENTO DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LE RICERCHE ARCHEOLOGICHE IN PIAZZA SANT’ORONZO

Comunicazione istituzionale della Soprintendenza Archeologia e Belle Arti di Lecce

Intervento di indagine archeologica finalizzato alla conoscenza e alla tutela del patrimonio archeologico nel contesto urbano di piazza S. Oronzo a Lecce.

La Direzione Generale Archeologia belle arti e paesaggio del MiC, nel Piano gestionale annuale del Ministero dedicato alle “Spese per le indagini e le attività finalizzate alla tutela delle aree e delle zone di interesse archeologico”, ha disposto un finanziamento pari a €. 100.000,00 per la realizzazione di un progetto di ricerca archeologica nell’area di via Alvino curato dalla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Brindisi e Lecce.

Il settore urbano interessato dall’intervento è stato recentemente oggetto di una indagine disposta nel corso delle attività svolte dal Comune di Lecce in collaborazione con la Soprintendenza nell’ambito dei lavori di mitigazione del rischio idrogeologico, riqualificazione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali che aveva consentito il rinvenimento di un complesso di strutture di grande interesse – tra cui un imponente e articolato sistema murario a doppio paramento realizzato con reimpiego di elementi del vicino Anfiteatro. La prosecuzione delle ricerche consentirà di gettare nuova luce sulle trasformazioni occorse nel cuore della città di Lecce in un frangente storico ancora poco noto, ovvero il lungo periodo compreso tra la fine dell’impero romano e l’instaurarsi della dominazione normanna.

Grazie al finanziamento ministeriale sarà, dunque, possibile comprendere meglio le dinamiche di evoluzione urbana di Lecce tra tarda antichità e medioevo in un’area nodale dell’abitato antico, estendere le attività di protezione e salvaguardia attraverso la documentazione delle evidenze sepolte, anche ai fini di una migliore programmazione dei futuri interventi e, infine, divulgare i risultati delle ricerche sui canali scientifici e sul territorio, condividendo le attività di tutela e valorizzazione con la comunità, contribuendo a sviluppare una maggiore consapevolezza legata al patrimonio archeologico locale.

L’intervento di scavo in via Alvino è strettamente correlato al programma di interventi che stanno interessando il più ampio contesto urbano di piazza S. Oronzo e che hanno già disvelato alcune strutture riconducibili all’Anfiteatro romano, collocandosi in un più generale quadro di ricerca, tutela e valorizzazione del ricco patrimonio archeologico di Lecce, che testimonia la vita dell’abitato, senza soluzione di continuità, a partire almeno dall’VIII secolo a.C. e fino ai giorni nostri.

Su tale patrimonio l’interesse pubblico e delle istituzioni coinvolte è in continua crescita e massima è l’attenzione che il Ministero della Cultura vi sta ponendo, con un impegno a sostenere e realizzare opere di ricerca, tutela e valorizzazione, garantendo la partecipazione diretta dei suoi uffici centrali e periferici nei tavoli di lavoro interistituzionali necessari per pianificare e indirizzare le attività sul piano ammnistrativo, tecnico e scientifico.

