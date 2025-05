GLI STUDENTI DEL CONSERVATORIO TITO SCHIPA IN CONCERTO CON REPERTORIO SOUL A LECCE DOMENICA 1 GIUGNO

(Rdl) _____________ Il Conservatorio di musica Tito Schipa di Lecce, presieduto da Luigi Puzzovio e diretto da Corrado De Bernart, presenta il concerto Free your Soul, in programma domenica 1° giugno alle ore 20.30 a Lecce al Nasca il Teatro in via Siracusa 28.

Il concerto è voluto dagli studenti per apprendere, oltre alle tecniche strumentali, anche le basi organizzative della produzione artistica.

In programma musica soul.

Si esibiranno Giulia Bruno, Giada Fiorella Imparato, Manuela Greco (voce), Davide Chiarelli (batteria), Alessandro Simonetti (pianoforte), Pierluigi Stampete (contrabbasso).

Il scaletta brani di Duke Ellington, Carolyn Franklin, Percy Sledge, Amy Winehouse (per lei è stato scelto il brano del 2003 “Stronger than me”, nella foto), Sam Cooke, Mitch Leigh, Billy Paul e Stevie Wonder.

Ingresso libero.

