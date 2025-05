LA GRANDE FESTA FINALE DI “PugliArmonica Festival”. SFILATE E CONCERTI DI BANDE MUSICALI A LECCE DOMENICA 1 GIUGNO

(a.d.r.) ____________

Domani domenica 1 giugno a Lecce la grande festa finale del PugliArmonica Festival, edizione speciale dedicata al decennale dell’associazione pugliese attiva dal 2015 per il rispetto dei tratti autentici delle feste patronali in Puglia.

Sarà la volta di “Invasione Bandistica”, una vera e propria celebrazione in musica e colori, in pieno stile patronale, nel cuore della città. Al tramonto, il capoluogo salentino diventerà teatro di una piacevolissima vera e propria invasione bandistica, con la partecipazione di una serie di gruppi che si snoderanno per le vie del centro fino a ritrovarsi nel concerto serale in cassa armonica in piazza sant’Oronzo.

Il programma prevede alle ore 18.30 la partenza simultanea delle bande di Matino, Lecce e Taviano dalle tre storiche porte della città (San Biagio, Napoli, Rudiae), per attraversare poi le vie interne, fino a piazza sant’Oronzo dove, dalle 20.30, si accenderanno i riflettori sul tradizionale concerto bandistico in cassa armonica, a cura della Banda di Taviano.

PugliArmonica chiude così i festeggiamenti per il suo decennale in un primo giugno speciale, nel luogo simbolo di Lecce, regalando note e colori di tradizione e la cassa armonica alla città, ai salentini, ai pugliesi, ai turisti e a tutti gli amanti delle feste patronali.

La mostra PATRONALE a Palazzo Scarciglia fino al 2 giugno

Intanto, è possibile visitare fino al 2 giugno la mostra fotografica “Patronale”, di Giuliano Sabato e Nicola Parente, allestita a Palazzo Scarciglia (via Libertini, 36) a Lecce (ingresso libero, dalle ore 10 alle ore 20). Trenta scatti, come un documentario, raccontano dettagli preziosi, spesso nascosti, del “giorno del santo” in alcune delle più rappresentative feste di Puglia. Offrono una visione nuova del significato profondo di questi appuntamenti da tutelare come un monumento.È un omaggio visivo alla ritualità popolare delle feste religiose del Sud Italia, dove il sacro e il profano si intrecciano in una danza ancestrale. Le immagini fermate dai due autori pugliesi, Sabato e Parente, da sempre sensibili alle ritualità del Sud, raccontano non solo i volti e i luoghi, ma il sentimento collettivo che si fa preghiera, festa e appartenenza. Una liturgia che affonda le radici nel culto, ma sboccia nella cultura. Un rito corale che attraversa generazioni, unisce i popoli, e si fa immagine viva di identità.

Il programma di eventi PugliArmonica Festival – Il decennale è dedicato a Donato Metallo, consigliere regionale prematuramente scomparso, lo scorso 22 aprile, a cui si devono le leggi regionali a tutela delle bande da giro e delle feste patronali in Puglia.

PugliArmonica Festival Decennale è organizzato da PugliArmonica con il contributo finanziario del Consiglio regionale della Puglia, con il patrocinio di Arcidiocesi di Lecce, Presidenza del Consiglio regionale della Puglia, Provincia di Lecce, Comune di Lecce e Camera di Commercio di Lecce, con il sostegno di ArtWork, Ascla, Sud gas service, Geo impianti.

Dettagli su www.pugliarmonica.it

info +39 391 407 1173

