POLVERE DI STELLE / OLIVIA DE HAVILLAND E JOAN FONTAINE, SORELLE RIVALI

di Elena Vada ___________

Dissidi e gelosie tra sorelle sono normali, frequenti e noti nella vita quotidiana di tutti noi. Emozioni spesso inevitabili in una famiglia.

La rivalità nasce, a volte, inconsapevolmente, inconsciamente.

Ma in altre occasioni invece, come nel caso che narrerò, si crea per competizione professionale e non solo.

Oggi vi parlo di: OLIVIA DE HAVILLAND e JOAN FONTAINE.

Due dive, due Star di Hollywood, oltre che due sorelle di sangue (stessi genitori) nella vita.

Senza dubbio, due attrici eccezionali!

Cognomi diversi (di papà e mamma), ma legate per nascita, furono al centro di una delle faide hollywoodiane, più avvincenti di sempre.

Secondo Joan Fontaine (così racconta nella sua autobiografia), l’antagonismo tra le due risalirebbe, addirittura, alla prima infanzia.

Olivia (la più grande) per gelosia, le strappava di dosso, i vestitini da lei ereditati e le faceva dispetti d’ogni sorta.

Tra i motivi di litigio tra loro, ci fu la competizione per l’amore e la stima di una madre ambiziosa, Lillian, attrice, che da Tokyo (dove erano nate) riportò le figlie a Los Angeles, volendo per loro “quel” famoso,ambito palcoscenico.

Olivia è la prima delle due sorelle ad ottenere alcuni piccoli ruoli, mentre Joan le fa da autista a destra e a manca, nella speranza di sfondare anche lei.

Ed è proprio la sorella minore Joan, ad ottenere per prima, un provino importante: quello per la parte di Melanie in ‘Via col vento’ ruolo che, invece, sarà poi interpretato dalla sorella maggiore e che le varrà anche una nomination agli Oscar.

Joan aveva conosciuto il regista Cukor lavorando per la RKO, mentre Olivia provava a fare carriera alla Warner Bros.

Il regista le disse: “Sei troppo elegante e sofisticata, per questo ruolo” (Melanie).

Fu allora che, presa da un momento di sgomento, Joan, generosamente, propose la sorella Olivia per quella parte.

Il film, lo sapete, andò benissimo e l’interpretazione di Melanie valse, alla de Havilland, una nomination nella categoria ‘migliore attrice non protagonista’, vinto però poi da Hattie McDaniel, (Mamie) sua collega sul set.

L’anno dopo è il turno di Joan: candidata come migliore attrice protagonista per ‘Rebecca’ di Hitchcock (consigliato), viene, alla fine, battuta da Ginger Rogers.

Le sorelle, per il momento, sono pari. Una ‘nomination’ a testa.

Ma la resa dei conti è vicina: dodici mesi più tardi (è il 1941) entrambe si presentano agli Academy Awards, con una nomination.

Sarà l’anno che sancirà l’inizio di una rivalità acerrima, che durerà per sempre.

A portarsi a casa, per prima, la Statuetta d’Oro, è Joan Fontaine per ‘Suspicion’ (Il Sospetto di Hitchcock. Da vedere).

Olivia si trova seduta di fronte alla sorella, quando viene annunciata la vittoria.

“Ero completamente paralizzata….” scriverà Joan nel suo libro.

Ma la rivincita della de Havilland non tarda ad arrivare: nel 1946 vince il suo primo Oscar per ‘A ciascuno il suo destino’ di Mitchel Leisen (bellissimo!).

I giornali dell’ epoca narrano che la sorella minore Joan, si sarebbe recata dalla maggiore per congratularsi, come avrebbe fatto con qualsiasi vincitrice, ma la de Havilland si rifiuta, categoricamente, di stringerle la mano. Leggenda o verità?

Fu l’agente della Fontaine, a dichiarare alla stampa che le due non si parlavano da mesi e che la vincitrice, Olivia, non aveva alcun piacere ad essere ritratta in una fotografia, insieme alla sorella.

A dividere le due sorelle, oltre al lavoro, ci furono anche le questioni di cuore: il primo marito di Joan, Brian Aherne, era infatti stato fidanzato in precedenza con Olivia e si racconta, inoltre, che la sera prima delle nozze, l’allora fidanzato della de Havilland avesse provato a dissuadere Joan dallo sposarlo, per fuggire con lui.

Film nel film dei film di vita privata, con trama complicatissima.

Con il passare del tempo, le vite delle due dive, presero strade diverse.

Hollywood era diventata troppo piccola, per entrambe e così Olivia, nei primi anni Cinquanta, decise di trasferirsi a Parigi.

Nel 1975 quando muore la madre, la de Havilland prova ad impedire alla sorella di partecipare al funerale.

Joan minaccia di raccontare tutto alla stampa e così ottiene di potervi prendere parte. Pessimo momento per litigare.

Nel 1979 le due si incontrano agli Oscar.

I giornali raccontano che si sedettero ai lati opposti del palco, ignorandosi, naturalmente.

Joan dichiarerà, all’Hollywood Reporter nel 2013, poco prima di morire, che, in fondo, loro, non avevano mai avuto una rivalità così accesa e che fu tutta una montatura della stampa.

Non era la verità:

si sono sempre odiate e fatto dispetti.

La Fontaine dichiarò: “Olivia mi ha sempre detto che io ero prima in qualsiasi cosa facessimo. Mi sono sposata prima, ho vinto un Oscar per prima e ho avuto anche un figlio prima di lei. Se morirò per prima sarà invidiosa e furiosa!”, disse al giornale ‘People’ nel 1978.

E così fu. Joan morì per prima.

Olivia De Havilland, invece, scomparse all’età di 104 anni, il 26 luglio 2020 per morte naturale, e credo, non le sia dispiaciuto affatto, d’ essere “seconda” quella volta.

Olivia nacque l’1 luglio 1916 a Tokyo, da genitori inglesi: l’avvocato Walter Augustus de Havilland, e l’attrice Lilian Fontaine, matrimonio finito quando Olivia aveva tre anni e la sorella, Joan, solo due.

Dopo il divorzio, Olivia e Joan hanno seguito la madre in America, avvicinandosi entrambe alla recitazione sin dall’infanzia.

La de Havilland è stata una vera diva, dotata di fascino e raffinatezza, ma anche di un carattere determinato e ostinato.

Le sono stati attribuiti diversi flirt, fra cui quelli con i noti Howard Hughes e James Stewart. Si è sposata due volte: nel 1946, con lo scrittore Marcus Goodrich, matrimonio durato sette anni. Nel 1955 con il giornalista francese Pierre Galante, matrimonio durato quasi 25 anni.

I Premi di Olivia di Havilland:

1946 – Miglior attrice protagonista per ‘A ciascuno il suo destino’

1950 – Migliore attrice protagonista per

‘L’ ereditiera’

1949– Coppa Volpi alla migliore interpretazione femminile per ‘La fossa dei serpenti

1960 – Stella su Hollywood Walk

Joan Fontaine, pseudonimo di Joan de Beauvoir de Havilland, nacque a Tokio il 22 ottobre 1917, era sorella minore della star Olivia de Havilland. Entrambe frequentarono la Los Gatos High School e la Notre Dame High School a Belmont (California) USA, una scuola di ispirazione cattolica.

Fra i suoi maggiori successi, ricordiamo i film: ‘Il fiore che colsi’ (1942) di Goulduing, ‘La porta proibita (1944) di Stevenson, ‘La sfinge del male’ (1947) di Sam Wood, e ‘Lettera da una sconosciuta’ (1948) di Ophuls. Nel 1948 venne diretta da Billy Wilder, in ‘Il valzer dell’ imperatore’.

Tutti bei film da rivedere.

Visse difficili e dolorosi rapporti con la madre, la sorella e la figlia adottiva.

Dal 2003 si stabilì a Carmel in California USA, dove morì il 15 dicembre del 2013, per cause naturali, all’età di 96 anni.

La Fontaine è stata sposata quattro volte e tutti i suoi matrimoni si sono conclusi con un divorzio:6 anni con l’attore Brian Aherne;

5 anni con il produttore William Dozier.

9 anni con Collier Young;

5 anni con Alfred Wright Jr.

È stata la musa di Alfred Hitchcock per diversi film.

È nota per le sue interpretazioni sensibili e delicate, spesso caratterizzate da un certo mistero e suspense.

Chi è stata l’ attrice migliore tra le due sorelle?

Questa è una valutazione soggettiva e dipende dai gusti personali. Secondo me, sono entrambe attrici di grande, grande talento, con carriera di successo e premi prestigiosi, e hanno contribuito in modo significativo al cinema.

Cinema, vero!

Guardate i film citati, sono davvero piacevoli e di grande spessore.

( 30 – continua )

