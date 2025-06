LA CASA DEL PELLEGRINO E DELLE RESIDENZE ARTISTICHE A CAPRARICA DI LECCE. VENERDI’ 6 L’INAUGURAZIONE. NEL NOME DI ANTONIO VERRI

Nota stampa del Fondo Verri ___________

Venerdì 6 giugno 2025, alle ore 18.00, sarà inaugurata ufficialmente a Caprarica di Lecce la Casa del Pellegrino e delle Residenze artistiche, un progetto che unisce accoglienza, arte e territorio, e si trasforma in crocevia di esperienze, restituendo nuova vita a un luogo appartenente alla piccola cittadina “del Poeta”.

La struttura, già ex casa del custode della scuola, dopo anni di chiusura è stata oggetto di lavori di ristrutturazione curati dal Comune di Caprarica di Lecce. Il Fondo Verri gestirà da oggi questa “casa” affinché possa diventare punto di riferimento per camminatori, artisti e pellegrini, e crocevia di esperienze culturali e spirituali.

La casa, con i suoi sei posti letto e i suoi servizi essenziali, può essere il rifugio ideale per i pellegrini che, camminando lungo le vie dei pellegrini, abbia necessità di una sosta per il riposo e soprattutto potrà ospitare residenze artistiche e momenti di scambio tra creativi, provenienti da diverse parti d’Italia e del mondo, contribuendo così a valorizzare il patrimonio materiale e immateriale del territorio, in particolare della piccola cittadina che diede i natali al nostro faro guida che ispira da 30 anni tutte le attività del Fondo Verri di Lecce: il poeta e “agitatore” culturale Antonio Leonardo Verri.

L’inaugurazione vedrà la partecipazione del sindaco di Caprarica di Lecce Paolo Greco e delle autorità locali, ed è inserito nei tre giorni di programma “La lunga notte delle chiese” curato dall’Amministrazione comunale. A partire dalle 18, dopo il taglio del nastro, verrà scoperta la targa in pietra leccese realizzata dallo scultore locale Raffaele Verri e sarà possibile visitare gli spazi della struttura.

Dalle 19, il programma della manifestazione continuerà in piazza Vittoria.

“Passo dopo passo continua il costante lavoro dell’amministrazione Comunale” spiega il sindaco Paolo Greco, “un percorso tutto rivolto alla valorizzazione del suo territorio, alla rigenerazione urbana che unisce al tempo stesso servizi di accoglienza e promozione delle sue tradizioni. La casa del pellegrino e residenza per artisti sarà da oggi una nuova importantissima sosta che si inserisce strategicamente lungo il cammino della via Francigena, una piccola dimora, dove avremo il piacere di accogliere non solo il pellegrino che vorrà riposare ma anche il viaggiatore, l’artista, il camminatore che vorrà fermarsi a scoprire “La città del poeta”.

“È per noi un onore e un piacere poter gestire una dimora per artisti” racconta Piero Rapanà, direttore artistico del Fondo Verri, “proprio nella piccola città che diede i natali e tanto ispirò con il suo territorio e le sue persone, l’opera del nostro caro Antonio Verri. Verri sapeva individuare l’arte ovunque andasse. Incontrava e metteva insieme – nei luoghi fisici e nei mondi fatti di fogli e parole – poeti, scrittori, pittori, attori… Da oggi finalmente saranno gli artisti a venire “a casa sua” per riscoprirne i luoghi, l’essenza e l’ispirazione”.

Vi aspettiamo venerdì 6 giugno alle 18.00 a Caprarica di Lecce per dare insieme il benvenuto a un nuovo luogo di incontro, ispirazione e comunità. __________

