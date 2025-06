PER VIALE RAFFAELE BALDASSARRE, SIMBOLO DELLE PERIFERIE DIMENTICATE, DRITTI AL DEGRADO TOTALE

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Giovanni D’Agata, presidente dell’associazione Sportello dei Diritti, ci manda il seguente comunicato, con relattiva documentazione ftgrafica ________

Lecce, via Raffaele Baldassarre, il “viale dei rifiuti abbandonati e delle siringhe”. Lo Sportello dei Diritti chiede “Più cura della periferia”. I cittadini lasciati alla mercè di ratti, siringhe, vetri rotti e rifiuti di ogni genere.

Vorremmo poter raccontare di periferie curate, di parchi puliti in cui i bambini corrono e giocano spensierati, in cui le mamme possano stare al sicuro nel vederli utilizzare le parti pubbliche, ma purtroppo non è sempre possibile perché a Lecce, sembra abbiano dimenticato le zone meno vicine ai centri cittadini.

Non è raro, infatti, come dimostrano le fotografie che si allegano al presente, che viali alberati della periferia, spesso non lontano dai centri nevralgici e commerciali delle nostre città, siano diventate il ritrovo di bande di barbari e che siringhe, vetri rotti e rifiuti di ogni genere la facciano da padrone con evidenti rischi per la salute e la sicurezza per i più piccoli che, al contrario, dovrebbero esserne i veri signori.

E’ il caso di viale Raffaele Baldassarre.

Ancora una volta, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, a seguito di segnalazioni di alcuni cittadini, vuole sensibilizzare l’amministrazione comunale affinché rivolga l’attenzione alle zone marginali, spesso utilizzati come strumento propagandistico d’impegno sulle periferie, ma poi mestamente e gradualmente abbandonati all’incuria del tempo e dei vandali che a causa dello scorrere del tempo e del progressivo abbandono vi trovano terreno fertile.

