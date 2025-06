VANDANA SHIVA SPIEGA IN UN LIBRO FRESCO DI STAMPA E DI IDEE PERCHE’ “Mangiare è un atto intelligente”. NELL’APPROFONDIMENTO DI leccecronaca.it, QUANDO I NOSTRI LETTORI RACCOLSERO IL SUO APPELLO PER GLI ULIVI

Nota stampa dell’editore. ___________

Esce “Mangiare è un atto intelligente”, Terra Nuova Edizioni, 178 pagg. 16,50 euro. Il libro spiega perché ciò che mangiamo può salvarci dall’estinzione. L’ultima appassionata chiamata ad agire della scrittrice e attivista indiana.

Se da un lato le nostre scelte di vita hanno portato alla crisi ecologica in corso, dall’altro sono sempre le nostre scelte che possono curare un Pianeta malato.

E al centro vi sono l’agricoltura e il cibo: come vogliamo coltivare e quale alimenti vogliamo mettere nel piatto.

Tutti, nessuno escluso, può e deve contribuire a salvare la nostra specie dall’estinzione.

A partire dal nostro rapporto con il cibo possiamo tornare alla natura e imparare a vivere in modo sostenibile sul pianeta Terra.

In questo libro, la leggendaria attivista e scienziata Vandana Shiva ci aiuta a comprendere a pieno quanto il cibo è la chiave dell’esistenza, il filo che intesse la rete di tutte le forme di vita, indivisibile dalla Terra e dai suoi sistemi naturali.

Quando questa interdipendenza si rompe, si creano le condizioni per quello che l’autrice chiama il “disordine metabolico” del cambiamento climatico e di innumerevoli altri squilibri ecologici.

Con chiarezza e un’analisi dettagliata, Vandana Shiva rivela le minacce poste dai cibi falsi e ultra-lavorati, tra cui i pericoli per l’ambiente, l’aumento delle emissioni di gas serra, la salute degli animali e la nostra salute e sicurezza alimentare.

L’autrice prende una posizione forte, sostenendo con urgenza e passione un futuro alimentare e climatico basato sulla rigenerazione naturale della biodiversità in collaborazione con il pianeta che ci ospita.

Vandana Shiva è da oltre trent’anni impegnata nelle battaglie per la protezione della biodiversità e la promozione dell’agricoltura biologica. Fondatrice di Navdanya International, unisce l’acuta indagine intellettuale a un coraggioso attivismo.

Asiaweek l’ha definita uno dei cinque più potenti comunicatori dell’Asia e Forbes tra le sette donne più autorevoli al mondo.

Con Terra Nuova ha pubblicato Agroecologia e crisi climatica (2019) e Cibo e salute. Manuale di resistenza alimentare, che include anche il suo ultimo Manifesto Food for Health (2018).

https://www.terranuovalibri.it/libro/dettaglio/vandana-shiva/mangiare-e-un-atto-intelligente-9791257000547-236891.html

L’APPROFONDIMENTO nei nostri articoli del 22e 23 maggio 2019

