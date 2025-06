DRAMMA FAMIGLIARE QUESTA MATTINA A LECCE, ANZIANO SPARA IN CASA E POI CHIAMA I CARABINIERI: “Ho ammazzato mia moglie…Venite a prendermi”

(e.l.) ___________ Dramma famigliare questa mattina poco prima dell’ora di pranzo a Lecce, in una villetta di via Bernardino Bonifacio, al rione San Pio. Un anziano di 81 anni, Luigi Quarta, ha sparato in testa alla moglie Amalia Quarta, 83 anni, con la pistola che aveva in casa, legalmente detenuta, uccidendola sul colpo, mentre erano in camera da letto.

Poi ha chiamato i Carabinieri: “Ho ucciso mia moglie…Venite a prendermi”

Quando poco dopo sono arrivati i militari del Nucleo Operativo del Comando Provinciale (nella foto), constatato il delitto e accertato che per la vittima non c’era più niente da fare, lo hanno fermato e portato in caserma, dove attualmente è in corso l’interrogatorio, seguito dal pm di turno presso la Procura della Repubblica di Lecce Alessandro Prontera.

Non sono trapelati al momento ulteriori particolari, compresa la ragione che abbia scatenato la follia omicida.

Category: Cronaca