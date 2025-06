FELICITA’ E’ MANGIARE UN PANINO, UN CAPPUCCINO, INSIEME IN UN BAR. A leccecronaca.it ANDREA E MATTEO MICCOLI RACCONTANO IL SEGRETO DI “Miscelarte”, IL LOCALE CHE A LECCE RENDE IMMEDIATAMENTE FELICI CHI VI ENTRA

di Cristina Pipoli ___________

“È il coronamento di un sogno! Faccio questo lavoro da dodici anni e avendo lavorato in situazioni di bar, discoteche, hotel, villaggi turistici… La chiusura del cerchio era aprire qualcosa di mio. Lo immaginavo esattamente per com’è, è esattamente ciò che volevo!”.

Inizia così la mia intervista ad Andrea Miccoli che con entusiasmo risponde alle mie domande e così continua:

“…Un bar a conduzione famigliare, la domenica chiuso, non solo colazione, drink o aperitivi, ma anche eventi e compleanni… Un luogo informale dove la gente sta tranquilla seduta al piazzale fuori dove c’è chi legge il giornale, chi beve qualcosa, chi gusta qualcosa e soprattutto gente felice….”

Andrea è giovane, bello e intraprendente. Ha realizzato, insieme a suo fratello Matteo, quello che voleva e nel modo in cui lo voleva. Sono molto uniti i due fratelli, appena si entra nel loro bellissimo bar, si avverte questa alleanza. Infatti i loro sorrisi confermano tutto quanto dico.

Lo sviluppo dell’impresa contribuisce al suo profitto.

La fiducia è il clima che si respira, i valori famigliari creano un ambiente di lavoro positivo dove si percepisce il senso di appartenenza.

D- Perché avete chiamato il bar Miscelarte?

R- “Qui ho sfogliato la Margherita, volevo un nome intrigante e un nome che potesse racchiudere ciò che offriamo. È un gioco di parole tra miscela e arte, quindi la miscela che il barista utilizza per fare un buon caffè e l’arte di saper fare il drink, Miscelarte viene da quello. Noi infatti lavoriamo indistintamente nella caffetteria che negli alcolici”.

C’ è qualcosa di più bello nel Salento nel vedere due ragazzi che hanno raggiunto con successo il suo traguardo? No! I sorrisi e i loro occhi lucidi, ci fanno capire che è importante credere nei giovani, incoraggiarli, sostenerli, stimolarli.

Sono felice di scrivere per loro, della loro novità e della loro innovazione dove l’arte e il sapore si mischiano e rendono il tutto un momento di condivisione positiva che rallegra l’animo.

D- Cosa significa lavorare in famiglia?

R- “Per noi è la cosa più bella del mondo perché per me Andrea lavorare sempre con mio fratello, spesso e volentieri con mia mamma, o con mia sorella che quando è libera dal lavoro ed è in ferie viene a darci una mano al bar…E’ una cosa bellissima per noi. Perché la famiglia è prima di tutto ma anche per l’occhio del cliente. I clienti soprattutto loro, quelli che ci conoscono meglio, vedono: unione, un gruppo unito, lo staff di un bar coeso e di conseguenza si sentono a casa anche loro. Lo confermo è veramente la cosa più bella”.

D- Su che tipo di lavoro puntate?

R- “Offriamo un servizio a trecentosessanta gradi. Lavoriamo con la colazione la mattina con brioche, caffè e cappuccino; lavoriamo con una pausa pranzo veloce un’insalata, un tramezzino, un panino, rosticceria mista. Oppure alle 19, quando qualcuno stacca dal lavoro viene a fare l’aperitivo accompagnato da un drink, da una birra, da un soft drink. Grazie al fatto che abbiamo un piazzale esterno, capita spesso e volentieri lavoriamo su compleanni o eventi.

D- A che ora aprite e a che ora chiudete?

R- “Siamo aperti la mattina dalle 06.30 fino la sera alle ore 20.00. Ma se ci sono eventi privati o compleanni ci prolunghiamo anche più tardi”.

D- Siete una risorsa per il territorio, ne siete consapevoli?

R- “Bellissima questa domanda e quello che ci hai detto! Più che consapevoli ne siamo orgogliosi perché con tutta la famiglia siamo nati e cresciuti a Lecce, e il bar è nato e sta crescendo a Lecce. Aprire una nostra azienda nella nostra terra, è veramente motivo di orgoglio. Poi se la gente lo percepisce e lo apprezza, per noi è ancora più bello. Se siamo una risorsa ce lo dirà il tempo, per adesso a noi va bene così”.

È questo “Mscelarte” un punto di riferimento sociale, un fermento artistico e culturale, un posto vitale per chi vive in quella zona. Dai fratelli Miccoli si fa una pausa, si parla con gli amici, ci si sente parte di una squadra, di una comunità. Il luogo trasmette pace e relax, l’allegria e i sorrisi dei due fratelli invitano a rilassarsi e potersi godere il ristoro lontano dal caos quotidiano.

È bella questa realtà, quando i giovani investono, aiutano l’economia locale a creare nuovi posti di lavoro.

Andrea quando parla, nella sua umiltà è consapevole di aver creato un luogo che contribuisce alla qualità della vita e a rafforzare il senso di appartenenza.

D- Avete altri progetti professionali per il futuro?

R- “Non ci piace fare passi più lunghi della gamba, quindi stiamo lavorando su questo progetto. Siamo comunque aperti da due anni e mezzo, siamo relativamente giovani. Ci sta piacendo, credo che alla gente stia piacendo per cui continuiamo su questa strada. Ma al contempo poiché dell’ambizione lavorativa e della fame lavorativa facciamo tutto, quello è il nostro fuoco e il nostro pane quotidiano non nego che l’idea intrigante di sdoppiare l’attività con altre sedi c’è, ma non voglio aggiungere altro.

D- Dove possono trovarvi le persone?

R- “Miscelarte Caffetteria Lounge Bar: ci troviamo a Lecce in Via Lequile 12/L. Venite a trovarci!”

