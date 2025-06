DINO TROPEA RACCONTA A leccecronaca.it LA PRESENTAZIONE DEL SUO LIBRO A FIUMICINO E POI LANCIA UN APPELLO

di Cristina Pipoli ___________

D- Vuole raccontarci dell’evento tenutosi a Fiumicino il 5 giugno 2025?

R- “Il 5 giugno è avvenuta la presentazione del libro “Lasciato Indietro” pubblicato da Armando Editore”.

D- Dove è stato presentato il libro?

R- “Presso la sala consiliare di Fiumicino”.

D-C’era la il sostegno di qualche patrocinio?

R- “Si è svolta con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di Fiumicino e con il prezioso sostegno di alcune realtà del territorio che ne hanno abbracciato il messaggio, la presentazione del libro ‘Lasciato Indietro”’ Un tributo alla forza della resilienza di fronte alle avversità.

Talk City.it, Monolite Notizie, Rotary Club Fiumicino, Fabaris – Gruppo S3K, La Grooveria e Sushi Y Tacos by Damiano e naturalmente Armando editore sono stati partner entusiasti e partecipi di un’iniziativa che ha saputo coniugare cultura, comunità e impegno civile”.

Dino si racconta ogni volta con determinazione, ammiro di lui il suo coraggio e la sua speranza, quella di vedere in questi incontri il fatto di superare una semplice presentazione letteraria. Dai suoi occhi, dalle foto che scatta, da come stringe forte la sua Alice si sente e si vede che sono momenti collettivi di audizione e rinnovamento. Con Dino si viaggia e si lavora sulle emozioni, lo fa con i lettori, con chi lo segue e con le persone che per la prima volta entrano in contatto con lui.

D-Vuole parlarci di qualche presenza di spicco che ha reso ancora più interessante questa giornata?

R- “Tutto è avvenuto con la presenza del Presidente del Consiglio Comunale Roberto Severini, dell’Assessora alla Cultura Federica Poggio e della Consigliera Comunale Federica Cerulli. Il Sindaco Mario Baccini, il quale anche se non era presente fisicamente, ha fatto sentire la propria vicinanza attraverso un messaggio affidato al suo staff, sottolineando l’importanza di un progetto culturale che mette al centro la dignità, la fragilità e la speranza dell’essere umano. Al tavolo dei relatori c’erano le dottoresse Alessandra Battaglia, direttrice di Monolite Notizie, Sonia Buscemi, psicologa clinica e Viviana Normando, per Fabaris di S3K Group. Hanno preso parte all’evento anche il Rotary Club Fiumicino Portus Augusti rappresentato dalla Presidente Catia Fierli e da altri illustri membri, il Comandante della Capitaneria di Porto C.V. (CP) Silvestro Girgenti ed il presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia (ANMI) Sante Lo Priore“.

D- Cosa le è piaciuto dell’evento svoltosi?

R- “Inizio con il dire che la Consigliera Comunale Federica Cerulli ha condotto l’incontro con finezza, attenzione, e una presenza autentica che ha fatto la differenza. Ho visto un pubblico attento, presente non solo con il corpo, ma con il cuore. Non si è limitato ad assistere: ha dialogato, ha condiviso, ha mostrato empatia. E quando un pubblico si emoziona, quando senti gli sguardi vibrare e le parole farsi confessione, significa che un autore ha fatto bene il suo lavoro”.

«Perché scrivere non è solo mettere insieme frasi. È arrivare dritto al cuore di qualcuno e tirare fuori, con delicatezza, emozioni e vissuti che magari erano rimasti in silenzio troppo a lungo».

Sono dei feedback quelli che ci manda Dino non di poco conto, perché il pubblico ha rievocato vissuti, è stato un collettivo caloroso che non si è tirato indietro nel dialogare in maniera sana e costruttiva. Non solo un romanzo scritto a penna, ma una testimonianza vera e propria è l’operato di Dino. Una voce che da riscatto a chi per troppo tempo è rimasto indietro.

D- La serata come si è conclusa?

R- “Con un brindisi che è stato molto più di un gesto conviviale: è stato un inno alla vita, un abbraccio senza microfoni, uno spazio di umanità condivisa.

Sushi y Tacos By Damiano, La Grooveria e Le Cantine Sanvitis hanno impreziosito il momento finale con gusto, calore e leggerezza, regalando a tutti gli ospiti un’occasione preziosa per fermarsi, sorridersi, scambiare due parole, immortalare l’attimo.

È stato lì, tra un calice e un sorriso, che la parola ha lasciato spazio al silenzio buono delle connessioni sincere. E molti hanno scelto di avvicinarsi a me non per farmi domande, ma per condividere un pezzo di sé. Senza mediazioni. Senza filtri. Solo con il cuore”.

D- Quando dove si svolgerà il prossimo appuntamento?

R- “Il prossimo incontro con Lasciato Indietro si terrà il 27 giugno presso la libreria Feltrinelli del Centro Commerciale Maximo di Roma.

Ma altri eventi sono già all’orizzonte, perché questo cammino – fatto di parole, incontri e nuove consapevolezze – non si ferma qui.

L’invito è quello di seguirmi su www.dinotropea.it e sulle mie pagine social, dove ogni tappa verrà annunciata. Perché ogni presentazione è un’occasione per riconoscersi, raccontarsi, e continuare a non sentirsi più lasciati indietro.

‘Lasciato Indietro’ non si limita a raccontare il dolore: offre strumenti concreti per affrontarlo. È una guida emotiva alla sopravvivenza, un faro per chi rischia di scivolare nel buio della depressione. È un messaggio forte, che parla di forza interiore e resilienza. Un invito lucido e coraggioso a non arrendersi, a credere che la luce in fondo al tunnel non è solo possibile — è raggiungibile”.

D- Come procede il lavoro con i microfoni di Talk City Web Radio’

R- “Con il programma omonimo ‘Lasciati Indietro‘, che continua a raccogliere storie vere, testimonianze coraggiose e ferite trasformate in rinascita, la parola ha trovato una casa. Un luogo sicuro.

Nel salotto no profit Cadenze Letterarie, ogni voce diventa battito, ogni silenzio trova ritmo, ogni esperienza si fa eco collettiva. Il format sta riscuotendo grande attenzione, e si evolve: l’obiettivo è dare spazio a chi ha qualcosa da dire, a chi ha vissuto e ora vuole raccontare.

Non solo parole dal cuore, ma anche contributi professionali. Il nuovo ciclo prevede infatti la partecipazione di specialisti del settore – psicologi, educatori, avvocati, medici – che possano affiancare le testimonianze con strumenti concreti e chiavi di lettura utili.

Perché Lasciati Indietro non è solo un programma: è un ponte tra vissuto e possibilità, tra chi parla e chi finalmente si sente ascoltato.

Se leggendo queste righe senti che c’è una storia dentro di te che merita di essere raccontata, non restare in silenzio. Lasciati Indietro è uno spazio aperto, vivo, pronto ad accoglierti.

Puoi contattarmi in forma anonima o palese, come preferisci: scrivimi un messaggio diretto sui miei canali social oppure compila il modulo che trovi su www.dinotropea.it.

Ogni storia è importante. Ogni voce ha valore. E nessuno, davvero nessuno, dovrebbe essere lasciato indietro.

Potete trovare la pagina fb di Dino Tropea al seguente link

Oppure seguire il suo sito che è ben strutturato su:

https://www.dinotropea.it “

