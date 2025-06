DRAMMA FAMIGLIARE A LECCE / SEGUITI DI CRONACA – COMMENTI 

(e.l.) __________

Una coppia di anziani tranquilla, mai dato problemi, mai nulla che potesse allarmare, o che facesse presagire il tragico epilogo. Così, i vicini, dopo quanto successo ieri all’ora di pranzo. Intanto ieri sera, al termine dell’interrogatorio, il pm Alessandro Prontera ha disposto che il reo confesso fosse rinchiuso nel carcere di Borgo San Nicola (nella foto). L’accusa è di omicisio volontario. Le indagini sono ancora in corso.

Secondo quanto è trapelato dagli inquirenti, l’anziano avrebbe ‘giustificato’ quanto fatto con il rifiuto della moglie, diabetica, a prendere i farmaci che le erano stati prescritti; ha però pure racccontato di un clima di tensione nella coppia e di litigi diventati frequenti negli ultimi tempi.

In una nota stampa inviata a leccecronaca.it ha commentato l’accaduto il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Puglia Giuseppe Vinci, che, fra l’altro, così sì è espresso:

“…Tanti, troppi, sono gli anziati lasciati soli a gestire sé stessi e i loro partner, a loro volta non meno affaticati, smarriti e confusi di loro…

… La sofferenza psicologica degli anziani è spesso silenziosa, segnata dalla sfiducia nell’aiuto di altri che potrebbero e dovrebbero far qualcosa. La solitudine, i conflitti familiari, la perdita di ruolo sociale e la gestione delle malattie croniche possono quindi alimentare un malessere profondo, e l’idea che non ci sia più nulla da fare. È fondamentale che queste persone non vengano lasciate sole, ma abbiano accesso a percorsi di ascolto, accompagnamento e cura psicologica innanzitutto da parte dei familiari, e dove ciò è impossibile, dal sistema sociale, che può fare molto di più nelle sue diverse articolazioni”. __________

LA RICERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca