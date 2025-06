IN CARCERE SPACCIATORE DI GALLIPOLI

Report della Questura di Lecce ___________

GALLIPOLI: ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO 34ENNE PERCHE’ TROVATO CON COCAINA, HASHISH E MARIJUANA

Nel corso del primo pomeriggio odierno, gli agenti della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gallipoli, a conclusione di mirata attività investigativa intrapresa nei giorni precedenti, hanno tratto in arresto in flagranza di reato, un 34enne del posto, già noto alle forze di polizia, disoccupato, resosi responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ex art. 73 DPR 309/90.

L’arresto è scattato a margine di una perquisizione svolta presso il domicilio di residenza del 34enne, nel corso della quale sono stati rinvenuti circa 700 grammi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, allo stato purissima, ben occultata tra numerose masserizie collocate in un vano deposito.

Oltre alla cocaina, all’interno del domicilio del soggetto sono stati rinvenuti modici quantitativi di altra sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, anch’essi posti sotto sequestro, al pari del telefono cellulare in uso esclusivo dell’indagato.

Al momento del rinvenimento, la persona arrestata non ha fornito alcuna spiegazione circa l’ingente quantitativo di droga detenuto in casa, per questo motivo, sentito il P.M. di turno è stata associata presso la casa circondariale Borgo san Nicola di Lecce, ove permarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 28 giugno 2025

Category: Cronaca