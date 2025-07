GIOVANE INCENSURATO FINISCE IN CARCERE CON L’ACCUSA DI SPACCIO

Report della Questura di Lecce _________

Gallipoli: i poliziotti arrestano un 30enne di Melissano senza patente e con oltre un chilo di hashish e 200 grammi di cocaina in macchina

Nel pomeriggio di ieri, nel corso della consueta attività di controllo del territorio, l’attenzione degli agenti in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gallipoli veniva attirata da un’autovettura Fiat Punto con targa bulgara che procedeva a zig-zag nel traffico. I poliziotti insospettiti hanno fermato il veicolo in corrispondenza dello svincolo “Alezio/Ospedale” e ne hanno identificato il conducente, un 30enne residente a Melissano, incensurato e privo di documenti di riconoscimento.

Gli agenti hanno proceduto al controllo del veicolo che ha permesso di rinvenire sul tappeto posteriore lato guida, una busta di carta contenente un panetto di sostanza solida marrone, verosimilmente stupefacente del tipo hashish del peso di 1030 grammi. Nella stessa busta di carta erano presenti due involucri di cellophane termosaldati più piccoli, contenenti delle pietre di sostanza di colore bianco, verosimilmente stupefacente del tipo cocaina per un peso complessivo di 210 grammi. In seguito la perquisizione è stata estesa anche presso il domicilio del giovane dando esito negativo.

Dopo ulteriori accertamenti esperiti presso il Commissariato di P.S., è emerso che il veicolo utilizzato per il trasporto degli stupefacenti risultava noleggiato presso una ditta di “rent car” di Gallipoli, mentre la patente dello stesso risultava sospesa da oltre un anno, quindi è stata elevata a suo carico la relativa sanzione prevista dal C. di S.

La Polizia di Stato ha proceduto all’arresto del 30enne per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, notiziando dell’attività svolta l’A.G. di turno della Procura della Repubblica di Lecce, che ha disposto il sequestro della sostanza rinvenuta e del telefono cellulare in uso all’arrestato e la restrizione dello stesso presso la locale casa circondariale, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

Si specifica che i provvedimenti adottati in fase investigativa e /o dibattimentale non implicano alcuna responsabilità dei soggetti sottoposti ad indagini ovvero imputati e che le informazioni sul procedimento penale in corso sono fornite nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza.

Lecce, 5 luglio 2025

Category: Cronaca