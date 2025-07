“Basta con le scelte imposte dall’alto!”. LE INIZIATIVE DEL COMITATO ‘NO BURGESI’

Riceviamo e volentieri pubblichiamo. Antonio Nuzzo, per conto del Comitato No Burgesi, ci manda il seguente comunicato ___________

BASTA CON LE SCELTE IMPOSTE DALL’ALTO

Il Comitato “No Burgesi” esprime profondo sdegno e totale contrarietà alla determina n. 166 del 27 giugno 2025 emanata da AGER, e alla delibera regionale dello scorso febbraio che prevede la sopraelevazione della discarica di Soccorso, annessa all’impianto TMB di Burgesi. Scelte che, secondo le valutazioni del Comitato, non hanno previsto un confronto adeguato con le comunità locali, in un contesto già segnato da gravi criticità ambientali, proprio nei mesi in cui il territorio affronta l’intensa pressione turistica.

Il Comitato rileva, inoltre, che la società Bacino Lecce Tre Surl si è costituita nei giudizi contro i ricorsi dei Comuni, posizione che non condividiamo rispetto agli interessi del territorio.

Al contrario, si rileva che la Regione Puglia, ad oggi, non ha ancora formalizzato la propria posizione processuale nei giudizi promossi dagli Enti.

Il Comitato non intende essere semplice spettatore. È già al lavoro su azioni concrete e articolate attraverso incontri organizzativi.

Tra le azioni legali prioritarie: ricorso al TAR contro la delibera regionale sulla sopraelevazione della discarica e ricorso contro la determina AGER che riattiva l’operatività strategica dell’impianto TMB di Burgesi. Inoltre, sono previste in questi mesi ulteriori e diverse azioni in ambito legale.

È in programma anche una strutturata e costante attività di monitoraggio sulla legittimità delle decisioni, delle procedure e non solo adottate da AGER e dalla società Bacino Lecce Tre Surl.

Gli obiettivi del Comitato sono determinati e condivisi da tutte le realtà civiche coinvolte:

1. Annullamento della delibera regionale;

2. Chiusura definitiva dell’impianto di Burgesi;

3. Bonifica delle due discariche presenti nel sito.

Ugento e il Salento non possono continuare ad essere il terminale passivo di decisioni prese altrove. Ogni comunità ha diritto alla trasparenza, al rispetto e a un futuro sostenibile. Il Comitato No Burgesi difenderà questi diritti con determinazione.

Questa battaglia non si fermerà.

Non accettiamo compromessi. Non abbassiamo la voce. Non arretriamo.

Ugento, 8 luglio 2025

