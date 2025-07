E’ ARRIVATO IL “BABY” CAMARDA, IL LECCE FRA REALTA’ E PROSPETTIVE

(Rdl) ____________ Tre comunicazioni della società, vediamole.________-

L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, a titolo temporaneo con diritto di opzione e contropzione, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Francesco Camarda dall’A.C. Milan.

L’U.S. Lecce comunica di aver ceduto, a titolo definitivo con percentuale sulla futura rivendita, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Marco Bleve alla Carrarese Calcio. _________

E allora, il portiere era già a Carrara, dove ha disputato un buon campionato di serie B.

Interessante invece l’acquisto di Camarda. Di lui, fra gli ‘addetti ai lavori’ si dice un gran bene, in prospettiva. Ha giocato nelle formazioni giovanili rossonere e quest’anno titolare in serie C con il ‘Milan Futuro’, ma ha pure esordito, sia pur per poco, sia in serie A, sia in Champion League.

Arriva a Lecce, contrariamente alla ‘politica’ abittuale del club, che predilige il controllo dei cartellini, in prestito, con diritto di riscatto, ma pure con il controriscatto a favore dei Milanisti, ai quali spetterà dunque l’ultima parola a fine stagione. Insomma, gioca, cresci e poi vediamo come va, come era stato negli anni scorsi per altri due giovani attaccanti di peso anch’essi lombardi, Colombo e Piccoli, nel Salento solo di passaggio.

Infine, le convocazioni per il ritiro precampionato. Qui di seguito la lista come comunicato dalla società, anche se ovviamente è un quadro sommario, del tutto provvisorio, dal momento che sono in programma alcune cessioni importanti, in primis quella del bomber Krstovic, e chissà quali altri arrivi che spunteranno fuori dal cilindro ‘magico’ di Pantaleo Corvino ____________

L’U.S. Lecce, in vista della ripresa ufficiale dell’attività per la Stagione Sportiva 2025/2026, comunica la lista dei calciatori convocati per il raduno.

I calciatori, per meglio ottimizzare il lavoro dell’Area Tecnica, Medica e fisioterapica, saranno suddivisi in due gruppi, il primo dei quali si radunerà in sede venerdì 11 luglio. I gruppi dei calciatori sosterranno le visite mediche presso il Centro BioLab di Cutrofiano (LE) e i test da campo all’Acaya Golf Resort & SPA.

Dal 21 luglio l’attività proseguirà presso il ritiro di Bressanone, dove il giorno seguente si terrà il primo allenamento presso il centro sportivo di Naz-Sciaves.

I calciatori Gaby Jean, Maleh e Marchwinski proseguiranno nel percorso individuale di recupero dai rispettivi infortuni nei vari centri specializzati.

Questa la lista dei calciatori convocati (GRUPPO 1):

PORTIERI:

Falcone Wladimiro (1995), Fruchtl Christian (2000), Samooja Jasper (2003), Penev Plamen (2008)

MARCATORI CENTRALI:

Baschirotto Federico (1996), Gaspar Kialonda (1997), Pehlivanov Christian (2006), Tiago Gabriel (2004)

ESTERNI DIFENSIVI:

Addo Vernon (2005), Gallo Antonino (2000), Kouassi Owen (2003), Veiga Danilo (2002)

CENTROCAMPISTI:

Berisha Medøn (2003), Coulibaly Lassana (1996), Gorter Olaf (2005), Helgason Thorir (2000), Kaba Mohamed (2001), Kovac Niko (2005), Pierret Balthazar (2000), Rafia Hamza (1999), Ramadani Ylber (1996)

ESTERNI OFFENSIVI:

Banda Lameck (2001), Morente Tete (1996), N’Dri Konan (2000), Pierotti Santiago (2001)

ATTACCANTI:

Burnete Rares (2004), Camarda Francesco (2008), Esposito Pasquale (2008), Krstovic Nikola (2000)

Questa la lista dei calciatori convocati in sede per venerdì 18 luglio (GRUPPO 2):

PORTIERI:

Borbei Alexandru (2003)

MARCATORI CENTRALI:

Esposito Sebastian (2005)

ESTERNI DIFENSIVI:

Guilbert Frederic (1994), Ubani Marlon (2005)

CENTROCAMPISTI:

Faticanti Giacomo (2004), McJannet Ed (2004), Winkelmann Till (2005), Yilmaz Enes (2005)

ESTERNI OFFENSIVI:

Delle Monache Marco (2005), Oudin Remi (1996)

ATTACCANTI:

Persson Joel (2003), Rodriguez Pablo (2001)

