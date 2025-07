GLI OCCHI DI MANUELA CASSANO CHE NON VEDRANNO PIU’ NESSUNA NOVITA’

(e.l.) ____________ E’ morta questa notte all’ospedale Vito Fazzi di Lecce Manuela Cassano, 29 anni, di Presicce Acquarica. Lascia il marito e tre figli.

Aveva avuto un incidente stradale lunedì 30 giugno sulla litoranea jonica fra Torre Pali e Pescoluse. Per cause in fase di definizione, la Ford C Max su cui viaggiava con i bambini si è scontrata con una Fiat Doblò con a bordo una coppia di turisti e i tre loro figli.

L’impatto è stato violento, anche se per nessuno dei feriti ha avuto conseguenze fatali.

Per lei invece è stato un calvario.

Portata all’ospedale Cardinale Panico di Tricase, si è aggravata e per questo era stata trasferita in rianimazione all’ospedale del capoluogo, dove però questa notte è morta, nonostante in tutti questi giorni gli sforzi del medici di rianimarla e le preghiere di parenti, amici e conoscenti.

Grande la commozione in queste ore in tutta la comunità del Capo di Leuca, sui social in tanti la ricordano postando la sua foto, su cui lei stessa aveva appuntato: “occhi che parlano, occhi di una donna, mamma, moglie, occhi di novità, occhi di stravolgere la mia realtà…”.

