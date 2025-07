INFERNO SULLA LECCE-FRIGOLE: INCENDIO DEVASTA LA MACCHIA MEDITERRANEA

(f.f.)______

Un nuovo incubo di fuoco ha colpito il Salento nel tardo pomeriggio di ieri: un vasto incendio è divampato lungo la strada che collega Lecce alla marina di Frigole, costringendo le autorità a un immediato intervento su larga scala.

Le fiamme, spinte da un vento teso e rese voraci dalla vegetazione secca, hanno avvolto in pochi minuti ettari di macchia mediterranea, lambendo pericolosamente la frazione di San Ligorio.La gravità della situazione ha imposto l’intervento urgente di ben tre squadre dei vigili del fuoco coordinate direttamente dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento.

Ma non è bastato: dal cielo sono giunti anche due Canadair partiti dalla base di Lamezia Terme, che hanno effettuato più lanci per contenere l’avanzata del fuoco.

La via Vecchia Frigole è stata temporaneamente chiusa al traffico veicolare, in particolare all’altezza dell’incrocio con via Roggerone, per garantire la sicurezza delle operazioni e scongiurare il rischio per automobilisti e residenti.

In serata, grazie all’enorme dispiegamento di uomini e mezzi, il rogo è stato domato e la zona messa in sicurezza, ma resta alta la preoccupazione: il ripetersi di incendi di tale entità fa temere che dietro l’apparente casualità si nasconda una regia criminale, o quantomeno una drammatica sottovalutazione del rischio ambientale. _________

