CICLISTA TRAVOLTO IN SALENTO: È GRAVE, RICOVERATO IN CODICE ROSSO

Un grave sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio lungo una delle arterie più trafficate del basso Salento, la strada che collega l’entroterra di Presicce-Acquarica alla costa di Lido Marini. Un uomo di 48 anni, originario di Napoli e in vacanza nella zona, è stato investito mentre percorreva in bicicletta la provinciale insieme a un compagno di escursione.Secondo le prime ricostruzioni, il ciclista sarebbe stato colpito da un’auto che stava effettuando una manovra per immettersi in una strada secondaria delimitata da muretti a secco.

Il veicolo, una Nissan, era guidato da un altro villeggiante che si è subito fermato per prestare aiuto alla vittima, rimasta sull’asfalto dopo l’impatto. L’urto ha provocato traumi significativi, in particolare al torace e alla testa, tanto da richiedere l’intervento urgente del 118.I sanitari, giunti rapidamente sul luogo dell’incidente, hanno stabilizzato il ciclista e ne hanno disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato in condizioni serie, ma non in pericolo di vita.

Sul posto anche i carabinieri delle stazioni di Salve e Specchia, che hanno effettuato i rilievi per determinare l’esatta dinamica del sinistro. La zona, già in passato teatro di altri episodi simili, torna dunque sotto i riflettori per la sua pericolosità, specialmente nei periodi di maggiore afflusso turistico.

