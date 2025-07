STRETTA DELLA POLIZIA SULLA MOVIDA NELLE MARINE DI NARDÒ: MULTE, CONTROLLI E VERIFICHE NEI LOCALI

(f.f.)_______

Blitz delle forze dell’ordine lungo la costa neretina. Nel pomeriggio di lunedì 15 luglio, un servizio straordinario di controllo del territorio ha interessato le località balneari di Santa Caterina e Santa Maria al Bagno, zone ad alta affluenza turistica, particolarmente frequentate da giovani durante il periodo estivo.

L’attività, coordinata dalla Polizia di Stato di Nardò con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine, della Polizia locale e della Capitaneria di Porto, rientra nelle direttive del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica e ha l’obiettivo di mantenere alto il livello di legalità e sicurezza nelle aree più sensibili della movida salentina.

Nel corso dei controlli sono state identificate 235 persone e passati al vaglio 102 veicoli. Le verifiche hanno portato all’emissione di 28 sanzioni per infrazioni al Codice della Strada: una per guida con patente sospesa e una con conseguente ritiro della carta di circolazione. Le restanti 27 multe sono state elevate per soste irregolari lungo la carreggiata e sulle banchine stradali, un fenomeno in crescita nella tratta che collega le due località marine e che crea spesso intralcio alla viabilità.

Le operazioni hanno incluso anche controlli di tipo amministrativo in due stabilimenti balneari. In un locale di Santa Caterina, situato in via Cantù, non sono state rilevate irregolarità. Diversa la situazione in un’attività sul lungomare Lamarmora di Santa Maria al Bagno: il titolare è stato invitato a esibire la licenza per la somministrazione di alcolici e sarà sanzionato per l’assenza della documentazione obbligatoria esposta al pubblico.

Il servizio, fortemente voluto dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti, si inserisce in una più ampia strategia di controllo capillare del territorio in chiave preventiva, volta a contrastare fenomeni di illegalità diffusa e ad assicurare una stagione estiva all’insegna della sicurezza per residenti e turisti.

Category: Cronaca