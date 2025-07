INCENDIO SULLA COLLINA DI CASTRO E SULLA LECCE-MAGLIE A STERNATIA: SALENTO SOTTO ATTACCO DEI PIROMANI

di Flora Fina ____________

Un nuovo incendio sta interessando la collina tra Castro Marina e Marittima, provocando un’ennesima emergenza nel Salento. Il rogo, alimentato dalle forti raffiche di vento, si è sviluppato nella zona a nord della strada Panoramica che domina la costa, partendo dalla località vicina alla marina di Marittima di Diso. La situazione risulta particolarmente critica a causa della natura impervia del territorio e della presenza di una fitta vegetazione tra la pineta e le aree boschive circostanti.

Per motivi di sicurezza, la strada provinciale 358 è stata chiusa in entrambe le direzioni nel tratto compreso tra Castro Marina e Marittima. Le autorità comunali, con il sindaco Luigi Fersini in prima linea, hanno invitato la popolazione a evitare la zona e a seguire solo le comunicazioni ufficiali, sottolineando l’importanza di mantenere la massima prudenza.

Sul posto sono al lavoro sei squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Lecce, con il supporto dei distaccamenti di Maglie e Tricase, e dei mezzi antincendio della protezione civile provenienti da Castro, Marittima, Corsano e Supersano. Nelle ore più recenti è stato richiesto l’intervento del Canadair, arrivato da Lamezia Terme, che ha effettuato lanci mirati per contenere l’avanzata delle fiamme.

A complicare ulteriormente le operazioni c’è la presenza del vento, che rende difficoltosi i tentativi di spegnimento, e la conformazione del terreno, che impedisce un rapido accesso ai punti più colpiti. Sul posto sono anche presenti pattuglie di carabinieri, polizia locale e carabinieri forestali per garantire la sicurezza e coordinare il traffico.

Nel frattempo, un altro incendio sta interessando la vegetazione lungo la strada statale 16, la Maglie-Lecce, vicino a Sternatia, con conseguente chiusura temporanea della carreggiata in direzione sud nel comune di San Donato di Lecce. I vigili del fuoco sono intervenuti per mettere in sicurezza l’area, supportati da squadre Anas e polizia stradale, che stanno lavorando per ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile.

Questi nuovi incendi mettono ancora una volta in luce la vulnerabilità del territorio salentino durante la stagione estiva, con vaste aree di pregio naturalistico a rischio a causa delle temperature elevate, della siccità e delle condizioni climatiche avverse, che favoriscono il dolo dei piromani criminali. ___________

LA RICCERCA nel nostro articolo di ieri

Category: Cronaca