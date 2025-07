AGGRESSIONE AL CITY TERMINAL DI LECCE: IDENTIFICATI I TRE GIOVANI RESPONSABILI, DUE SONO MINORENNI

(f.f.)___________

Sarebbe bastato uno sguardo, scambiato per una provocazione, a scatenare l’aggressione ai danni di un uomo di 51 anni, avvenuta il 18 novembre dello scorso anno nei pressi del City Terminal, in piazza Carmelo Bene, a Lecce. Un episodio di violenza improvvisa che si è consumato in un luogo affollato e strategico, crocevia di bus extraurbani, navette per l’aeroporto di Brindisi e parcheggi.

A mesi di distanza, i carabinieri della stazione di Santa Rosa hanno fatto luce sull’accaduto. Tre giovani sono stati individuati come responsabili dell’aggressione: due diciassettenni e un ventenne, tutti residenti a Surbo. I ragazzi, studenti delle scuole superiori del capoluogo, si trovavano sul posto di prima mattina, come accade ogni giorno, per poi raggiungere gli istituti scolastici.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’episodio sarebbe scaturito da un semplice sguardo fra la vittima e il gruppo. La frase “Cosa stai guardando?” avrebbe innescato la reazione violenta: insulti, pugni e calci contro l’uomo, colpito fino a cadere a terra. Soccorso e trasportato all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, i medici gli diagnosticarono una ferita alla testa, guaribile in circa un mese.

Le indagini hanno avuto una svolta in seguito all’arresto per droga del ventenne. Dall’analisi del suo cellulare sono emersi messaggi e conversazioni che hanno permesso di risalire ai fatti e ai protagonisti. L’uomo aggredito ha inoltre riconosciuto i suoi assalitori grazie al foto-segnalamento.

Le posizioni dei tre giovani sono ora al vaglio della magistratura. La procura ordinaria indaga sul ventenne, mentre la procura per i minori, guidata dalla dottoressa Simona Filoni, sta esaminando la posizione dei due minorenni. L’accusa formulata è di lesioni personali gravi, ma non gravissime, vista la prognosi inferiore ai 40 giorni.

L’episodio riporta sotto i riflettori una situazione di crescente disagio e allarme nell’area del City Terminal, dove, da tempo, si registrano episodi di bullismo e tensione tra gruppi di giovani. In passato, la zona è stata teatro di altri fatti di violenza, come l’aggressione del 1° aprile 2024, quando frange del tifo locale attaccarono alcuni tifosi romanisti in arrivo per una partita di Serie A. Una problematica ricorrente che continua a preoccupare cittadini e forze dell’ordine.

