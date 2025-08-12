GALATONE, ARRESTATA 34ENNE PER SPACCIO DI COCAINA: SEQUESTRATE 52 DOSI E OLTRE 2.500 EURO

(f.f.)____________

Nel pomeriggio del 9 agosto, un’operazione mirata della Polizia di Stato ha portato all’arresto di una donna di origini albanesi, 34 anni, già nota alle forze dell’ordine, sorpresa in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di cocaina.

L’attività è scattata dopo numerose segnalazioni su un presunto giro di droga attivo all’interno della sua abitazione. Agenti in borghese, appostati nei pressi della casa, hanno notato un 44enne, sottoposto a detenzione domiciliare e già conosciuto come assuntore, entrare nell’abitazione e uscirne poco dopo. Fermato per un controllo, l’uomo ha consegnato due dosi di cocaina per un peso complessivo di 0,68 grammi, dichiarando di averle acquistate poco prima dalla donna in cambio di 40 euro. È stato segnalato come consumatore e denunciato per violazione delle prescrizioni della misura restrittiva.

A quel punto, gli agenti hanno fatto irruzione nell’abitazione della 34enne, rinvenendo 50 ulteriori dosi già confezionate in bustine di cellophane, per un peso complessivo di 19,11 grammi di cocaina, oltre a 2.568,50 euro in contanti e materiale per il confezionamento. Tutto il materiale è stato sequestrato e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

La donna è stata arrestata e posta ai domiciliari su disposizione del pubblico ministero di turno. Nella giornata odierna, il giudice ha convalidato l’arresto nel corso del giudizio direttissimo: l’imputata ha patteggiato una condanna a 9 mesi di reclusione e una multa di 1.000 euro, ottenendo la liberazione immediata.

Category: Cronaca