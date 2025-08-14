DRONE CON DROGA E TELEFONI INTERCETTATO A BORGO SAN NICOLA

(f.f.)____________

Un’operazione rapida e mirata della polizia penitenziaria ha sventato un tentativo di introdurre droga e apparecchi telefonici all’interno del carcere di Borgo San Nicola.

All’alba di domenica 10 agosto, gli agenti hanno intercettato e bloccato un drone mentre sorvolava l’istituto, impedendogli di consegnare il suo carico illecito. Il velivolo telecomandato trasportava diversi smartphone e micro-cellulari completi di cavi e schede Sim, oltre a più di 120 grammi di crack suddivisi in quattro pacchetti.

Secondo gli investigatori, il blitz sarebbe stato pianificato con attenzione, poiché nei giorni precedenti erano stati segnalati sorvoli sospetti da parte di droni sulla stessa area.Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per identificare chi abbia organizzato l’operazione e a chi fosse destinato il materiale.

L’uso di droni per far entrare droga e telefoni nelle carceri è ormai una pratica diffusa tra i gruppi criminali, e a Lecce non è la prima volta che si verificano episodi simili, alcuni dei quali hanno già portato ad arresti.

L’episodio conferma l’esigenza di mantenere alta la vigilanza e rafforzare le misure di sicurezza per contrastare le nuove modalità di introduzione di oggetti proibiti all’interno degli istituti penitenziari.

Category: Cronaca