LECCE, SCOPERTA MAXI TRUFFA SUI BONUS EDILIZI: SEQUESTRATI 1,5 MILIONI DI EURO IN CREDITI FISCALI FALSI

(f.f.)___________

La Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Lecce ha smascherato un sofisticato sistema di frode legato ai bonus edilizi, per un valore complessivo di oltre 1,5 milioni di euro in crediti d’imposta inesistenti. L’operazione, condotta dalla Tenenza di Tricase e coordinata dalla Procura della Repubblica di Lecce, ha portato al sequestro preventivo delle somme fittizie, bloccate sia nel “cassetto fiscale” dell’Agenzia delle Entrate che presso i cessionari finali.

Secondo le indagini, sei persone – tra cui quattro professionisti autorizzati a rilasciare il visto di conformità sui lavori – avrebbero creato documentazione falsa, comprese asseverazioni tecniche e certificati, per ottenere agevolazioni fiscali legate a interventi di ristrutturazione e rifacimento facciate mai eseguiti o gonfiati nei costi.

La sovrafatturazione avrebbe permesso di generare crediti fiscali che, in parte, venivano ceduti a intermediari finanziari.Tra i soggetti coinvolti figura anche una società di capitali, indagata per responsabilità amministrativa in relazione ai reati contestati ai propri amministratori.

Le ipotesi di reato sono truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche e falsità ideologica in certificati commessa da persone esercenti un servizio di pubblica necessità.Per tutti gli indagati vige la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva. L’operazione, sottolineano le fiamme gialle, rientra nella più ampia strategia di contrasto alle frodi che minano la concorrenza e la legalità nel settore edilizio, con l’obiettivo di proteggere il mercato e favorire uno sviluppo economico sano.

Category: Cronaca