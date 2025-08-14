SPIAGGE LIBERATE A FERRAGOSTO: RIMOSSI OMBRELLONI – SEGNAPPOSTO E SEQUESTRATI ARTICOLI ABUSIVI
Alla vigilia di Ferragosto, un’operazione ad “alto impatto” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce lungo la costa salentina. Restituite alla collettività ampie porzioni di arenile occupate abusivamente e fermato la vendita irregolare di articoli da spiaggia.
Dall’alto e a terra: controllo capillare
- L’elicottero del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari Palese ha sorvolato il litorale monitorando gli spostamenti.
- A terra, pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, supportate dall’11° Reggimento “Puglia”, hanno presidiato lidi, spiagge libere e accessi al mare, affiancando forze interforze come Capitaneria e Polizia Locale.
“Segnaposto” e commercio abusivo: due fronti d’azione
- Sequestrati 57 ombrelloni piantati e incustoditi per ore o l’intera giornata, utilizzati come “segnaposto” su spiagge pubbliche, di fatto privatizzate. L’intervento ha “liberato” circa 400 mq di arenile, restituendoli immediatamente alla collettività.
- Smantellate 12 strutture in ferro adibite a bancarelle abusive, contenenti oltre 32.000 articoli (gonfiabili, giocattoli, abbigliamento, ombrelloni), per un valore stimato di 45.000 €. Molti prodotti erano privi di marcatura CE o etichettatura conforme, potenzialmente pericolosi per bagnanti e bambini.
Presidio costante nei luoghi di villeggiatura
L’azione dimostra l’impegno costante dei Carabinieri in tutta la provincia nel garantire sicurezza e legalità nelle aree turistiche, conformemente alle direttive prefettizie per intensificare i controlli in periodi di alta affluenza
Un patrimonio da tutelare
I Carabinieri sottolineano che l’arenile è patrimonio collettivo, da godere nel rispetto delle regole e definiscono il fenomeno dei “segnaposto” un’occupazione abusiva inaccettabile. Anche un solo metro di spiaggia restituito rappresenta un diritto per cittadini e turisti.
Attività senza sosta per tutta l’estate
I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, non limitandosi al Ferragosto, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e fruizione equa delle spiagge pubbliche.
