SPIAGGE LIBERATE A FERRAGOSTO: RIMOSSI OMBRELLONI – SEGNAPPOSTO E SEQUESTRATI ARTICOLI ABUSIVI

| 14 Agosto 2025 | 0 Comments

(f.f.)___________

Alla vigilia di Ferragosto, un’operazione ad “alto impatto” dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce lungo la costa salentina. Restituite alla collettività ampie porzioni di arenile occupate abusivamente e fermato la vendita irregolare di articoli da spiaggia.


Dall’alto e a terra: controllo capillare

  • L’elicottero del 6° Nucleo Elicotteri Carabinieri di Bari Palese ha sorvolato il litorale monitorando gli spostamenti.
  • A terra, pattuglie del Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce, supportate dall’11° Reggimento “Puglia”, hanno presidiato lidi, spiagge libere e accessi al mare, affiancando forze interforze come Capitaneria e Polizia Locale.

“Segnaposto” e commercio abusivo: due fronti d’azione

  • Sequestrati 57 ombrelloni piantati e incustoditi per ore o l’intera giornata, utilizzati come “segnaposto” su spiagge pubbliche, di fatto privatizzate. L’intervento ha “liberato” circa 400 mq di arenile, restituendoli immediatamente alla collettività.
  • Smantellate 12 strutture in ferro adibite a bancarelle abusive, contenenti oltre 32.000 articoli (gonfiabili, giocattoli, abbigliamento, ombrelloni), per un valore stimato di 45.000 €. Molti prodotti erano privi di marcatura CE o etichettatura conforme, potenzialmente pericolosi per bagnanti e bambini.

Presidio costante nei luoghi di villeggiatura
L’azione dimostra l’impegno costante dei Carabinieri in tutta la provincia nel garantire sicurezza e legalità nelle aree turistiche, conformemente alle direttive prefettizie per intensificare i controlli in periodi di alta affluenza


Un patrimonio da tutelare
I Carabinieri sottolineano che l’arenile è patrimonio collettivo, da godere nel rispetto delle regole e definiscono il fenomeno dei “segnaposto” un’occupazione abusiva inaccettabile. Anche un solo metro di spiaggia restituito rappresenta un diritto per cittadini e turisti.


Attività senza sosta per tutta l’estate
I controlli proseguiranno per tutta la stagione estiva, non limitandosi al Ferragosto, con l’obiettivo di garantire legalità, sicurezza e fruizione equa delle spiagge pubbliche.

Category: Cronaca

