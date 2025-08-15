FERRAGOSTO DI SANGUE NEL SALENTO. DRAMMATICO INCIDENTE A VEGLIE, MUORE MOTOCICLISTA SULLA CIRCONVALLAZIONE

(f.f.)___________

Un grave incidente stradale, avvenuto poco prima delle 13 di oggi sulla circonvallazione Veglie –Porto Cesareo, è costato la vita a un motociclista di 58 anni residente a Salice Salentino, Cosimo D’Agostino.

Il sinistro si è verificato nei pressi di un distributore di carburante, quando la moto BMW guidata dalla vittima si è scontrata violentemente con una Renault Scenic condotta da un 73enne originario del Salento ma residente in Francia.

L’impatto è stato devastante: la motocicletta è rimasta completamente distrutta, mentre l’autovettura ha riportato pesanti danni alla parte anteriore e al lato sinistro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Campi Salentina, con il supporto di una pattuglia della stazione di Leverano. I rilievi sono stati affidati ai militari della stazione di Veglie.

Questo è il secondo incidente mortale registrato oggi in poche ore: nella tarda mattinata, sulla statale 274 nei pressi dello svincolo per Felline, aveva perso la vita un giovane motociclista di Racale. E questa mattina presto c’era stato l’incidente sul lavoro di Manduria dove un netturbino era stato travolto per strada mentre raccoglieva i rifiuti. ___________

LA RICERCA nei nostri due articoli immediatamente precedenti

Category: Cronaca