BAIA VERDE, DUE GAMBIANI SORPRESI CON DROGA: SCATTANO LE DENUNCE

(f.f.)____________

Controlli serrati della Polizia di Stato nella zona di Baia Verde di Gallipoli hanno portato, nella tarda serata di sabato scorso, al deferimento di due cittadini del Gambia trovati in possesso di sostanze stupefacenti.

Il primo episodio si è verificato quando una pattuglia ha notato un 37enne a bordo di una bicicletta che, alla vista degli agenti, ha mostrato un atteggiamento sospetto.

L’uomo, già gravato da precedenti e in attesa di regolarizzazione del permesso di soggiorno, è apparso agitato durante le verifiche. Poco dopo, gli operatori hanno scoperto che teneva nascosti sotto la lingua otto ovuli contenenti cocaina, per un totale di circa dieci grammi.

Per escludere rischi legati a un’eventuale ingestione, il sospettato è stato portato in ospedale e successivamente condotto in commissariato, dove è stato denunciato per detenzione a fini di spaccio.

Sempre nella stessa località, un’altra pattuglia ha fermato un 20enne, anch’egli di origine gambiana, che aveva occultato negli indumenti intimi nove dosi di hashish, pari a nove grammi complessivi. Anche per lui è scattata la denuncia a piede libero.

Entrambi i soggetti saranno sottoposti ad ulteriori verifiche per valutare l’applicazione della misura preventiva del foglio di via obbligatorio.

Category: Cronaca