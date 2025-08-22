CERANO, AGRICOLTORE SCOPRE CARCASSA DI FIAT 500 RUBATA A LECCE

(f.f.)___________

Ritrovamento insolito questa mattina nelle campagne tra Cerano e Brindisi, dove un agricoltore ha notato i resti di una Fiat 500XL abbandonata, ridotta alla sola scocca.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che dopo i primi accertamenti hanno stabilito che il veicolo era stato rubato pochi giorni fa dal parcheggio dell’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce.

La vettura appartiene a un uomo originario del capoluogo salentino, ma residente a Milano.Il ritrovamento si inserisce in un’area già nota per episodi simili: appena ieri, nello stesso territorio, erano state rimosse ben 14 carcasse di automobili, date alle fiamme e smontate nel tempo.

Sono in corso le indagini per capire se vi sia un collegamento tra i vari episodi e per risalire agli autori del furto.

Category: Cronaca