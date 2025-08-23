CONTROLLI DEI CARABINIERI IN SALENTO

(f.f )_____________

Proseguono le operazioni straordinarie di vigilanza messe in campo dal Comando Provinciale dei Carabinieri per contrastare fenomeni di illegalità, tutelare i lavoratori e garantire maggiore sicurezza ai cittadini. Le attività, condotte sia sul versante ionico che su quello adriatico, hanno interessato diversi comuni del Salento.

Nella serata di ieri i militari della Compagnia di Campi Salentina hanno effettuato controlli nei centri di Squinzano, Trepuzzi e nella marina di Casalabate. Nel corso dell’operazione, un trentenne è stato denunciato perché sorpreso alla guida con un tasso alcolemico di 1,41 g/l, ben oltre i limiti di legge.Parallelamente, tre persone sono state segnalate per possesso di piccole quantità di stupefacenti: un 30enne con 0,3 grammi di marijuana, un 33enne con 0,2 grammi di cocaina e un 37enne trovato con 2,4 grammi di marijuana e 2,1 grammi di hashish.

L’attività complessiva ha portato al controllo di 94 individui, di cui 22 già sottoposti a misure restrittive, e 52 veicoli, con conseguente sequestro amministrativo di due automobili e varie sanzioni al Codice della Strada. Sempre nella giornata di ieri, i Carabinieri della Stazione di Melendugno, insieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro, hanno effettuato verifiche in un panificio della marina di San Foca. Il titolare è stato denunciato per mancata redazione e aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi e per aver impiegato un cittadino albanese 51enne privo di permesso di soggiorno.

Nei suoi confronti sono state comminate ammende per oltre 5.000 euro e sanzioni amministrative superiori a 7.200 euro.Sul fronte ionico, durante la notte, controlli mirati hanno coinvolto diversi locali di somministrazione alimenti a Gallipoli. In uno street food di Rivabella sono state riscontrate gravi carenze igienico-sanitarie in un deposito, mentre a Baia Verde un altro esercizio è stato multato per oltre 2.000 euro per irregolarità nella gestione del manuale HACCP.

Anche qui un giovane è stato fermato per guida in stato di ebbrezza e un altro segnalato per possesso di droga.

Entrambi hanno subito il ritiro immediato della patente. Nel complesso, sul litorale ionico, sono state controllate 58 persone, 29 veicoli e comminate una decina di sanzioni stradali.

Category: Cronaca